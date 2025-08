Marco Mengoni e Annalisa avvistati insieme a Venezia, arriva duetto?

Marco Mengoni e Annalisa sono stati avvistati nella calda notte d’estate tra il 1º e il 2 agosto a Piazza San Marco, a Venezia , in abiti eleganti e tra le luci soffuse della Laguna. Presto, video e foto dell’inaspettato duo si sono diffusi sui social, dove le fanpage degli artisti non hanno nascosto l’entusiasmo all’idea che entrambi abbiano in serbo nuove sorprese musicali. È forse in arrivo un duetto ? Finora le speculazioni non sono state seguite da alcuna conferma ufficiale ma, allo stesso tempo, non hanno subito neppure alcuna smentita, tanto che l’ipotesi di una collaborazione musicale tra i due non ha cessato di rafforzarsi tra i fan in visibilio. Ad alimentare i sospetti sarebbe anche il recente annuncio dell’uscita del nuovo album di Annalisa, che si intitola Ma io sono fuoco e che debutterà nell’autunno 2025. “Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco”, aveva scritto su Instagram la popstar, disseminando forse un indizio che potrebbe essere legato proprio al progetto eventualmente in sviluppo insieme a Mengoni.

I SUCCESSI DEI DUE ARTISTI

In attesa di svelare il mistero, Annalisa, 39 anni, si gode il grande successo che ha ottenuto negli ultimi anni grazie a hit come Bellissima e Mon Amour, che hanno conquistato milioni di ascolti in streaming e ricevuto numerosi dischi di platino. Tra gli ultimi singoli che hanno cavalcato le classifiche c’è Maschio, che la cantante ha pubblicato lo scorso maggio e che, dopo aver raggiunto la prima posizione in radio, ha dominato per settimane la Top 10 della classifica FIMI. Annalisa ha così battuto il record di donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI. Dal 15 novembre, inoltre, l’artista si esibirà nel tour Capitolo 1 nei principali Palasport italiani. Le tappe toccheranno Jesolo in provincia di Venezia (15 e 16 novembre), Padova (18 novembre), Roma (21 e 22 novembre), Firenze (24 novembre), Milano (28 e 29 novembre), Eboli in provincia di Salerno (2 dicembre), Bari (5 e 6 dicembre), Bologna (10 dicembre) e Torino (13 dicembre). Anche Marco Mengoni, 35 anni, ha alle spalle una lunga carriera costellata di successi e oggi è uno degli artisti italiani più amati non solo in patria, ma anche all’estero. Dopo la vittoria a X Factor nel 2009, ha trionfato anche sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2013 con il brano L’essenziale e nel 2023 con la canzone Due vite. In seguito a entrambe le vittorie è approdato sul palco dell’Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato l’Italia. Lo scorso 13 giugno ha pubblicato un nuovo singolo, Sto bene al mare, che è anche una collaborazione con Rkomi e Sayf, mentre tra i mesi di giugno e luglio si è esibito in diverse città italiane nel tour Marco negli Stadi 2025. In autunno, l’artista tornerà dal vivo con il tour Live in Europe 2025 nelle grandi arene europee, a partire proprio dall'Italia dove ha promesso 10 appuntamenti nei palazzetti: Torino (8 ottobre), Milano (12 ottobre), Pesaro (21 e 22 ottobre), Bologna (24 ottobre), Firenze (28 e 29 ottobre), Eboli (2 novembre) e Roma (8 e 9 novembre).