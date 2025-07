Annalisa annuncia il nuovo album Ma io sono fuoco

Ma io sono fuoco è il titolo scelto da Annalisa per il suo nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nell’autunno 2025. Un titolo che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. Fuoco come scintilla creativa e soprattutto trasformazione; con queste parole, infatti, annuncia sui social la prossima uscita, lasciando spazio all’immaginazione: “Quando è tutto da rifare/io mi posso trasformare/pensi che mi faccia male/ma io sono fuoco”. Il singolo che ha dato il via al suo nuovo corso musicale è Maschio ed è stato al centro di una polemica politica in quanto l’ex senatore della Lega Simone Pillon ha accusato l'artista ligure di blasfemia: i versi incriminati sarebbero “faccio il diavolo per te” ma anche “ma te lo giuro su Maria / L'amore cieco è una teoria” e “mi diresti pervertita / O peggio fai tu / Ma perdona i miei peccati / Come ha fatto Gesù”. Ma la frase "peggiore" è quella che immagina un’inversione di ruoli tra Adamo ed Eva: “per seguire una chimera / invertire Adamo ed Eva” che secondo le critiche “inneggia al cambio di genere” e al “transessualismo”.