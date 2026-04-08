One Piece, il titolo e la data di uscita della terza stagione

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato il titolo della terza stagione della serie tv One Piece, l’adattamento live-action dell’omonimo manga di Eiichirō Oda. Si intitolerà One Piece: La battaglia di Alabasta e uscirà nel 2027. Lo show seguirà Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e la ciurma di Cappello di Paglia mentre si avventurano nel regno desertico di Alabasta, la patria della principessa Vivi (Charithra Chandran). Secondo la sinossi ufficiale, “una ribellione minaccia di dilaniare la nazione, alimentata segretamente da uno della Flotta dei Sette, lo spietato Crocodile (Joe Manganiello), e dalla sua organizzazione clandestina Baroque Works, che mirano a conquistare Alabasta. In una stagione caratterizzata da legami indissolubili e scelte impossibili, i Cappelli di Paglia dovranno affrontare una guerra civile imminente e un potente signore della guerra per salvare il regno di Vivi prima che si sgretoli nella sabbia. I fan possono aspettarsi nuovi formidabili nemici e mondi inediti dove la posta in gioco non è mai stata così alta”. I co-showrunner Joe Tracz e Ian Stokes hanno dichiarato che “la saga di Alabasta è una delle storie più amate di tutto One Piece e uno dei nostri archi narrativi preferiti, quindi è un grandissimo onore poterla riportare in vita. La terza stagione si basa su tutto ciò che abbiamo fatto finora per raccontare una storia di guerra epica ed emozionante, spettacolare e sorprendente. Non vediamo l’ora che i fan si uniscano a noi ad Alabasta, dove la posta in gioco è alta...e le anatre sono enormi”. Il cast include Mackenyu nel ruolo dello spadaccino Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Gibson nel ruolo di Usopp, Taz Skylar nel ruolo di Sanji, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday (la misteriosa alleata di Crocodile), Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefertari Cobra (il re di Alabasta e padre della principessa Vivi), nonché new entry come Xolo Maridueña nel ruolo di Portgas D. Ace (il fratello di Luffy e capitano dei Pirati di Spade), Cole Escola nel ruolo dell’imprevedibile assassino Bon Clay, Daisy Head nel ruolo di Miss Doublefinger e Awdo Awdo nel ruolo di Mr. 1.