One Piece, il titolo e la data di uscita della terza stagione della serie tv NetflixSerie TV
L'adattamento live-action dell’omonimo manga di Eiichirō Oda si intitolerà One Piece: La battaglia di Alabasta, uscirà nel 2027 e seguirà Monkey D. Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia nel regno desertico di Alabasta, la patria della principessa Vivi. A settembre arriverà anche lo speciale animato realizzato con i Lego
Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato il titolo della terza stagione della serie tv One Piece, l’adattamento live-action dell’omonimo manga di Eiichirō Oda. Si intitolerà One Piece: La battaglia di Alabasta e uscirà nel 2027. Lo show seguirà Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e la ciurma di Cappello di Paglia mentre si avventurano nel regno desertico di Alabasta, la patria della principessa Vivi (Charithra Chandran). Secondo la sinossi ufficiale, “una ribellione minaccia di dilaniare la nazione, alimentata segretamente da uno della Flotta dei Sette, lo spietato Crocodile (Joe Manganiello), e dalla sua organizzazione clandestina Baroque Works, che mirano a conquistare Alabasta. In una stagione caratterizzata da legami indissolubili e scelte impossibili, i Cappelli di Paglia dovranno affrontare una guerra civile imminente e un potente signore della guerra per salvare il regno di Vivi prima che si sgretoli nella sabbia. I fan possono aspettarsi nuovi formidabili nemici e mondi inediti dove la posta in gioco non è mai stata così alta”. I co-showrunner Joe Tracz e Ian Stokes hanno dichiarato che “la saga di Alabasta è una delle storie più amate di tutto One Piece e uno dei nostri archi narrativi preferiti, quindi è un grandissimo onore poterla riportare in vita. La terza stagione si basa su tutto ciò che abbiamo fatto finora per raccontare una storia di guerra epica ed emozionante, spettacolare e sorprendente. Non vediamo l’ora che i fan si uniscano a noi ad Alabasta, dove la posta in gioco è alta...e le anatre sono enormi”. Il cast include Mackenyu nel ruolo dello spadaccino Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Gibson nel ruolo di Usopp, Taz Skylar nel ruolo di Sanji, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday (la misteriosa alleata di Crocodile), Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefertari Cobra (il re di Alabasta e padre della principessa Vivi), nonché new entry come Xolo Maridueña nel ruolo di Portgas D. Ace (il fratello di Luffy e capitano dei Pirati di Spade), Cole Escola nel ruolo dell’imprevedibile assassino Bon Clay, Daisy Head nel ruolo di Miss Doublefinger e Awdo Awdo nel ruolo di Mr. 1.
LO SPECIALE ANIMATO CON I LEGO
Il 29 settembre arriverà su Netflix anche lo speciale animato in due parti di One Piece realizzato con i mattoncini Lego, che riproporrà gli eventi delle prime due stagioni. La piattaforma di streaming ha anche pubblicato un’anteprima della seria anime The One Piece, che reinterpreterà la saga dell’East Blue.
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TUTTO SULLA SERIE TV
La serie tv live-action One Piece è tratta dall’omonima serie manga scritta da Eiichirō Oda, la più venduta di tutti i tempi in Giappone con oltre 100 volumi e 500 milioni di copie in tutto il mondo. La prima stagione segue le origini della ciurma di Monkey D. Luffy, un giovane pirata dal corpo elastico grazie al Frutto del Diavolo Gomu Gomu. Determinato a trovare il leggendario tesoro One Piece e diventare Re dei Pirati, Luffy parte per mare e recluta i suoi primi compagni: lo spadaccino cacciatore di taglie Zoro, la ladra e navigatrice Nami, l’abile tiratore e bugiardo cronico Usop e il cuoco dai sogni di libertà Sanji. La ciurma affronta potenti avversari come Buggy il Clown, il brutale Arlong e la Marina guidata dal giovane ufficiale Koby e dal viceammiraglio Garp. Attraverso avventure pericolose e combattimenti spettacolari, i protagonisti consolidano la loro amicizia e il loro sogno comune di esplorare proprio la Rotta Maggiore. Lo show ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni su Netflix dal debutto nel 2023. La seconda stagione, uscita il 10 marzo 2026, resta tuttora al primo posto della classifica globale dei 10 titoli più visti.
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