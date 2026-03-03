One Piece, il trailer della stagione 2 della serie tv

Manca ormai meno di una settimana al debutto di One Piece 2, e Netflix ha deciso di alzare ulteriormente l'attesa. Come? pubblicando il trailer finale accompagnato da una clip speciale che non si limita ad anticipare le novità, ma scherza apertamente sulle critiche che i fan avevano rivolto alla prima stagione (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, come anche la stagione in arrivo).

Il trailer finale e la clip da IGN Fan Fest

Il trailer finale di One Piece: Verso la rotta maggiore si compone di una rapida successione di scene tratte dallo show, che permettono di intravedere i personaggi principali della nuova stagione e diverse sequenze d'azione. Ma è la seconda clip, ad aver fatto parlare di sé. Pubblicata durante l'IGN Fan Fest, mostra una sequenza senza interruzioni in cui Usopp, Sanji e Nami discutono se fermarsi a Loguetown per fare rifornimenti. Usopp è contrario perché sia lui che Luffy hanno una taglia sulla testa, mentre Sanji vuole procurarsi del cibo, Nami vuole fare shopping e Zoro, quando viene coinvolto, afferma di voler trovare delle nuove spade. Usopp tenta di convincere Luffy che fermarsi sarebbe una pessima idea, ma il capitano cambia subito idea quando viene informato che proprio a Loguetown fu giustiziato Gol D. Roger, l'ex Re dei Pirati. La scena si chiude con Nami che commenta: "E pensavi che avremmo saltato Loguetown". I fan hanno colto immediatamente l'ironia: una frecciata diretta a chi aveva criticato l'assenza di Loguetown nella prima stagione. Va precisato che il co-showrunner Matt Owens aveva già rassicurato i fan nel 2023, spiegando che Loguetown non aveva trovato spazio nella prima stagione, ma che questo non significava fosse stata eliminata dalla storia. La clip, ora, lo conferma ufficialmente.

Cosa ci aspetta nella stagione 2

La seconda stagione continua le avventure di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e della sua ciurma - Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero Gibson) e Sanji (Taz Skylar) - mentre si inoltrano nella leggendaria Rotta Maggiore alla ricerca del tesoro supremo, il One Piece. Ogni tappa rappresenta una sfida unica che mette alla prova i sogni e le capacità dei protagonisti, ma anche il loro legame come ciurma. Tra i nuovi antagonisti si segnalano il Capitano Smoker della Marina e Wapol, despota di Drum Island. A Little Garden compariranno invece Dori e Broggy, i due giganti capitani pirata impegnati in un duello apparentemente senza fine.

La prima stagione, al debutto nel 2023, ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni diventando uno dei titoli più scaricati di sempre su Netflix, con otto settimane nella Global Top 10 e il primo posto in oltre 75 Paesi.

Netflix ha già confermato il rinnovo per una terza stagione, a dimostrazione della fiducia nella serie prima ancora che la seconda faccia il suo debutto. Per i fan italiani, dal 6 all'8 marzo Piazza Gae Aulenti a Milano si trasformerà nella mitica Loguetown, con un'esperienza immersiva dedicata come antipasto perfetto prima del 10 marzo.