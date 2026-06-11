Baywatch, John Beckwith nel cast della serie tv

L’attore John Beckwith , noto per aver debuttato nel cinema nel ruolo di Eddie Vedder nel film Song Sung Blue – Una melodia d’amore (2025) con Hugh Jackman e Kate Hudson, reciterà nel reboot della serie tv cult degli anni Novanta Baywatch , che durante la stagione 2026-2027 andrà in onda con i 12 episodi della prima stagione sulla rete televisiva statunitense Fox. Come riporta in esclusiva la rivista Deadline, l’attore interpreterà Julian , uno studente di dottorato molto affascinante, compassionevole e sofisticato, nonché membro di un team di ricerca oceanografica , chiamato ad aiutare Baywatch. Vivrà anche attimi di chimica esplosiva con Charlie (Jessica Belkin), che prima lo salverà e poi si perderà nei suoi splendidi occhi azzurri. Prossimamente, Beckwith reciterà anche nel film indipendente Grind, scritto e diretto da Peter Collins Campbell. In precedenza, inoltre, era apparso nella serie tv Feud di Ryan Murphy e diretta da Gus Van Sant, e aveva avuto un ruolo ricorrente nella serie tv Three Women.

UNA NUOVA GENERAZIONE DI BAGNINI

Creata da Matt Nix (Duro a morire), la serie tv reboot Baywatch segue Hobie Buchannon (Stephen Amell) alla guida di una nuova generazione di bagnini. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, “il bambino selvaggio che tutti abbiamo amato nella serie originale”, dove aveva avuto i volti prima di Brandon Call e poi di Jeremy Jackson, “ora è un capitano di Baywatch, seguendo le orme del suo leggendario padre, Mitch. Il mondo di Hobie viene sconvolto quando Charlie, la figlia che non ha mai conosciuto, si presenta alla sua porta, desiderosa di portare avanti l’eredità della famiglia Buchannon e di diventare una bagnina di Baywatch insieme a suo padre”. Il cast include tra i protagonisti Hassie Harrison (Yellowstone) nel ruolo di Nat, un’ex bambina in affido diventata un’atleta olimpionica nonché la migliore amica di Hobie, Noah Beck (Doctor Odyssey) nel ruolo di Luke che, nonostante provenga da una famiglia di vigili del fuoco, ha preferito la spiaggia alla caserma, Shay Mitchell (Pretty Little Liars) nel ruolo di Trina, un’ex avvocatessa che ha abbandonato la carriera in un prestigioso studio legale per dedicarsi al lavoro di guardaspiaggia, Thaddeus LaGrone nel ruolo di Brad e Brooks Nader nel ruolo di Selene. Tra i personaggi ricorrenti ci sarà invece David Chokachi nel ruolo originale di Cody Madison, mentre le guest star includeranno Livvy Dunne nel ruolo della giovane bagnina Grace, Mary McDonnell nel ruolo di Gayle, ed infine le star della serie originale Erika Eleniak, Michael Bergin e Kelly Packard nei rispettivi ruoli dei bagnini Shauni McLain, Jack JD Darius e April Giminski. Lo showrunner Matt Nix è anche produttore esecutivo insieme a McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz. McG (Charlie's Angels) dirigerà anche il primo episodio della serie tv reboot, che è co-prodotta da Fox Entertainment e Fremantle. La serie tv originale Baywatch con Pamela Anderson aveva debuttato nel 1989 sulla rete televisiva statunitense NBC. In totale, aveva collezionato 11 stagioni e 250 episodi e, negli anni di maggior successo, era stata trasmessa in oltre 200 paesi.