Baywatch, il teaser trailer della serie tv reboot

L’attore Stephen Amell, che interpreta il protagonista Hobie Buchannon (il figlio del guardaspiaggia californiano Mitch Buchannon di David Hasselhoff) nel reboot della serie tv cult degli anni Novanta Baywatch, ha pubblicato su Instagram il primo teaser trailer dello show, che all'inizio del 2027 andrà in onda con i 12 episodi della prima stagione sulla rete televisiva statunitense FOX. “Sogno al rallentatore”, ha scritto Amell nella didascalia del video, dove insieme a lui compaiono sulla spiaggia anche le attrici Brooks Nader, Jessica Belkin e Livvy Dunne negli iconici costumi da bagno rossi. Le riprese del reboot proseguiranno fino a luglio 2026.

Creata da Matt Nix (Duro a morire), la serie tv reboot Baywatch segue Hobie Buchannon (Stephen Amell) alla guida di una nuova generazione di bagnini. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, “il bambino selvaggio che tutti abbiamo amato nella serie originale”, dove aveva avuto i volti prima di Brandon Call e poi di Jeremy Jackson, “ora è un capitano di Baywatch, seguendo le orme del suo leggendario padre, Mitch. Il mondo di Hobie viene sconvolto quando Charlie, la figlia che non ha mai conosciuto, si presenta alla sua porta, desiderosa di portare avanti l’eredità della famiglia Buchannon e di diventare una bagnina di Baywatch insieme a suo padre”.

Il cast include Hassie Harrison (Yellowstone) nel ruolo di Nat, un’ex bambina in affido diventata un’atleta olimpionica nonché la migliore amica di Hobie, Noah Beck (Doctor Odyssey) nel ruolo di Luke che, nonostante provenga da una famiglia di vigili del fuoco, ha preferito la spiaggia alla caserma, Shay Mitchell (Pretty Little Liars) nel ruolo di Trina, un’ex avvocatessa che ha abbandonato la carriera in un prestigioso studio legale per dedicarsi al lavoro di guardaspiaggia, Thaddeus LaGrone nel ruolo di Brad, Brooks Nader nel ruolo di Selene, Livvy Dunne nel ruolo di Grace e David Chokachi ed Erika Eleniak nei loro ruoli originali di Cody Madison e di Shauni McClain.

Lo stesso Nix, McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz sono produttori esecutivi. McG dirigerà anche il primo episodio della serie reboot, che è co-prodotta da Fox Entertainment e Fremantle.

La serie tv originale Baywatch aveva debuttato nel 1989 sulla rete televisiva statunitense NBC. In totale, aveva collezionato 11 stagioni e 250 episodi e, negli anni di maggior successo, era stata trasmessa in oltre 200 paesi. Dopo il trasferimento della produzione alle Hawaii, per le ultime due stagioni lo show aveva cambiato titolo in Baywatch: Hawaii. Nel 2003, la rete televisiva statunitense FOX aveva infine trasmesso il film per la televisione Baywatch – Matrimonio alle Hawaii con la reunion di 15 dei 44 membri totali del cast completo. Il cast includeva David Hasselhoff nel ruolo del capo bagnino Mitch Buchannon, Pamela Anderson nel ruolo della bagnina CJ Parker, Jason Momoa nel ruolo di Jason Ioane, Yasmine Bleeth nel ruolo di Caroline Holden e Carmen Electra nel ruolo di Lani McKenzie. La serie ha anche generato uno spin-off di breve durata, Baywatch Nights, ed è stata riproposta nella forma del film Baywatch (2017) con Dwayne “The Rock” Johnson e Zac Efron.

Nato l’8 maggio 1981 a Toronto, in Canada, Stephen Amell ha recitato nel film Closing the Ring (2007) di Richard Attenborough con Shirley MacLaine e Mischa Barton e nella seconda stagione della serie tv The Vampire Diaries (2010). Ha raggiunto il successo grazie all’interpretazione di Oliver Queen, alias Freccia Verde, nella serie tv Arrow, ruolo che ha ricoperto fino all’ottava stagione dal 2012 al 2020. Ha poi recitato nel film Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra nel ruolo di Casey Jones con Megan Fox, William Fichtner e Alessandra Ambrosio, nello spin-off di Suits, Suits LA, nella serie tv drammatica di wrestling Heels e nei film Code 8 – Parte 1 e Parte 2. Lo showrunner del reboot, Matt Nix, ha dichiarato che “fin dal primo incontro, Stephen Amell ha portato esattamente ciò che questo nuovo capitolo di Baywatch richiede: cuore, intensità e quell’'innegabile energia da eroe. È il tipo di protagonista che sa lanciarsi nel pericolo, reggere il peso emotivo e renderlo comunque divertente. Siamo così entusiasti di iniziare”.