Baywatch, Nadia Gray entra nel cast della serie tv reboot

Suo il ruolo di un’operatrice sanitaria d’emergenza sulle spiagge di Venice Beach. Fox rilancia l'amata serie anni '90 con 12 episodi previsti per la stagione 2026-2027. Nel cast anche Shay Mitchell, Stephen Amell e un volto storico della serie originale, David Chokachi
Il tanto atteso reboot di Baywatch prodotto da Fox ha aggiunto Nadia Gray come nuova guest star, secondo quanto confermato da Variety. Gray interpreterà Lisa, un’operatrice sanitaria d’emergenza (EMT) che lavora a stretto contatto con la squadra di bagnini sulle spiagge di Venice Beach, e che sembra avere un legame speciale con uno dei membri del team. L’attrice si unisce a un cast già annunciato composto da Stephen Amell, Brooks Nader, Hassie Harrison, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne e Noah Beck. Tra i suoi lavori recenti, Gray sarà protagonista del film indie Paradise Disturbed accanto a Holt McCallany e in passato ha recitato in serie come All Rise, nel film Netflix Bright con Will Smith e Joel Edgerton e ha avuto ruoli ricorrenti in Days of Our Lives di NBC.
Nuovo Volto sulle Spiagge di Venice Beach
Altri attori confermati per il nuovo ciclo di Baywatch includono Ashley Moore, Kylar Miranda, Luke Eisner e Charlie McElveen, mentre i paparazzi hanno seguito le prime giornate di riprese a Los Angeles. Stephen Amell vestirà i panni di Hobie Buchannon, il “ribelle” amato nella serie originale, ora promosso a Capitano di Baywatch e pronto a seguire le orme del leggendario padre Mitch. La trama ufficiale rivela che il mondo di Hobie verrà sconvolto dall’arrivo di Charlie, la figlia che non ha mai conosciuto, desiderosa di portare avanti l’eredità della famiglia e diventare una bagnina insieme al padre.
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