Baywatch, Nadia Gray entra nel cast della serie tv reboot

Il tanto atteso reboot di Baywatch prodotto da Fox ha aggiunto Nadia Gray come nuova guest star, secondo quanto confermato da Variety. Gray interpreterà Lisa, un’operatrice sanitaria d’emergenza (EMT) che lavora a stretto contatto con la squadra di bagnini sulle spiagge di Venice Beach, e che sembra avere un legame speciale con uno dei membri del team. L’attrice si unisce a un cast già annunciato composto da Stephen Amell, Brooks Nader, Hassie Harrison, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne e Noah Beck. Tra i suoi lavori recenti, Gray sarà protagonista del film indie Paradise Disturbed accanto a Holt McCallany e in passato ha recitato in serie come All Rise, nel film Netflix Bright con Will Smith e Joel Edgerton e ha avuto ruoli ricorrenti in Days of Our Lives di NBC.