Baywatch, Shay Mitchell nel cast della serie tv reboot

Fox ha annunciato ufficialmente il reboot di Baywatch, la serie cult degli anni Novanta che - a metà del decennio - era riconosciuta dal Guinness dei Primati come la più vista al mondo. La nuova versione debutterà durante la stagione televisiva 2026-2027 e sarà coprodotta da Fox Entertainment e Fremantle, che detiene i diritti della serie originale.

Shay Mitchell nel cast

La notizia più recente riguarda l'ingresso nel cast di Shay Mitchell. L'attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Emily Fields in tutte e sette le stagioni di Pretty Little Liars, interpreterà Trina, ex avvocatessa che - dopo aver lasciato l'importante studio legale in cui lavorava - si dedica a tempo pieno al mestiere di bagnina. Un cambio di vita radicale, il suo, che promette di portare dinamiche interessanti all'interno del gruppo.

Trina è descritta come la mente più acuta di Baywatch: appassionata e determinata, tende a seguire il cuore, anche se spesso usa la sua considerevole intelligenza per mettere in dubbio se stessa.

Oltre a Pretty Little Liars, Mitchell ha alle spalle esperienze in produzioni come You su Netflix e Dollface su Hulu.