Baywatch, Shay Mitchell nel cast della serie tv reboot

Fox rilancia Baywatch con un reboot di 12 episodi previsto per la stagione 2026-2027. Nel cast Shay Mitchell, Stephen Amell e un volto storico della serie originale: David Chokachi
Fox ha annunciato ufficialmente il reboot di Baywatch, la serie cult degli anni Novanta che - a metà del decennio - era riconosciuta dal Guinness dei Primati come la più vista al mondo. La nuova versione debutterà durante la stagione televisiva 2026-2027 e sarà coprodotta da Fox Entertainment e Fremantle, che detiene i diritti della serie originale.
Shay Mitchell nel cast
La notizia più recente riguarda l'ingresso nel cast di Shay Mitchell. L'attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Emily Fields in tutte e sette le stagioni di Pretty Little Liars, interpreterà Trina, ex avvocatessa che - dopo aver lasciato l'importante studio legale in cui lavorava - si dedica a tempo pieno al mestiere di bagnina. Un cambio di vita radicale, il suo, che promette di portare dinamiche interessanti all'interno del gruppo.
Trina è descritta come la mente più acuta di Baywatch: appassionata e determinata, tende a seguire il cuore, anche se spesso usa la sua considerevole intelligenza per mettere in dubbio se stessa.
Oltre a Pretty Little Liars, Mitchell ha alle spalle esperienze in produzioni come You su Netflix e Dollface su Hulu.
Il cast al completo
A guidare il reboot di Baywatch sarà Stephen Amell, noto per aver interpretato Oliver Queen nella serie Arrow. L'attore vestirà i panni di Hobie Buchannon, il figlio del mitico Mitch Buchannon interpretato da David Hasselhoff, cresciuto fino a diventare capitano dei bagnini. Gli altri membri del cast includono Jessica Belkin nei panni di Charlie Vale, figlia di Hobie, Hassie Harrison nel ruolo di Nat, Thaddeus LaGrone in quello di Brad, Brooks Nader come Selene e Noah Beck nel ruolo di Luke. A completare il quadro c'è un gradito ritorno dalla serie originale: David Chokachi riprenderà il suo ruolo di Cody Madison, che ora gestisce il locale non ufficiale dei bagnini, The Shoreline.
La serie ha ricevuto un ordine diretto di 12 episodi. Le riprese inizieranno questa primavera a Venice Beach e negli studi Fox di Century City, a Los Angeles.
Le origini di un fenomeno
La serie originale andò in onda per undici stagioni dal 1989 al 2001, contribuendo a lanciare le carriere di alcune delle star più iconiche di Hollywood, tra cui Pamela Anderson, Carmen Electra e Jason Momoa. Un'eredità enorme, che la nuova produzione dovrà raccogliere cercando al tempo stesso di parlare a un pubblico completamente nuovo.