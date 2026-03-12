Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Sarà una corsa imprevedibile, alla scoperta di un Estremo Oriente che mai come stavolta, per i viaggiatori, sarà davvero “estremo”. Come d’abitudine nel programma, anche la corsa verso L’Estremo Oriente si svilupperà su un doppio binario: quello della competizione, per una gara che al traguardo dell’ultima tappa proclamerà la coppia vincitrice, e quello della scoperta, con i viaggiatori che avranno la possibilità di imparare e conoscere proprio dall’interno abitudini e tradizioni delle popolazioni incontrate sul proprio percorso nonché di esplorare luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti da noi. Scoprendo questo “nuovo mondo”, le emozioni che i viaggiatori proveranno saranno intense e indimenticabili, anche grazie alle interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le persone conosciute lungo il cammino. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà: anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto. Il viaggio di si snoderà su 5.450 chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 1600 ore di registrazioni da portare al montaggio. In loco un medico e una troupe di 120 persone che, dal punto di vista tecnico, hanno usato 31 telecamere di diverse tipologie (10 hitch hike, 4 host, 4 multi cam, 2 SS, 1 spare, 10 handycam) e 3 droni, producendo un totale di circa 42 terabyte di girato. Le dieci coppie sono i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).