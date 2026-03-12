Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Costantino Della Gherardesca, accompagnato dai tre inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guiderà lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia nel viaggio delle 10 coppie alla volta dell'Estremo Oriente tra Indonesia, Cina e Giappone. I #Comedian sono Tay Vines e Assane Diop, stand up comedian e amici
Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Sarà una corsa imprevedibile, alla scoperta di un Estremo Oriente che mai come stavolta, per i viaggiatori, sarà davvero “estremo”. Come d’abitudine nel programma, anche la corsa verso L’Estremo Oriente si svilupperà su un doppio binario: quello della competizione, per una gara che al traguardo dell’ultima tappa proclamerà la coppia vincitrice, e quello della scoperta, con i viaggiatori che avranno la possibilità di imparare e conoscere proprio dall’interno abitudini e tradizioni delle popolazioni incontrate sul proprio percorso nonché di esplorare luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti da noi. Scoprendo questo “nuovo mondo”, le emozioni che i viaggiatori proveranno saranno intense e indimenticabili, anche grazie alle interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le persone conosciute lungo il cammino. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà: anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto. Il viaggio di si snoderà su 5.450 chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 1600 ore di registrazioni da portare al montaggio. In loco un medico e una troupe di 120 persone che, dal punto di vista tecnico, hanno usato 31 telecamere di diverse tipologie (10 hitch hike, 4 host, 4 multi cam, 2 SS, 1 spare, 10 handycam) e 3 droni, producendo un totale di circa 42 terabyte di girato. Le dieci coppie sono i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).
CHI SONO TAY VINES E ASSANE DIOP, LA COPPIA DEI #COMEDIAN
Ecco tutte le curiosità sulla coppia dei Comedian, formata da Tay Vines e Assane Diop, che sono stand up comedian e amici.
Originario del Togo, Tay Vines ha iniziato l'attività pubblicando online video ironici, diventati presto virali grazie allo stile diretto, autentico e coinvolgente. Con gag e sketch, Tay affronta temi importanti come immigrazione, razzismo e pregiudizi e smonta i luoghi comuni. Parallelamente alla carriera artistica, lavora anche come venditore di capi d’abbigliamento.
Assane Diop ha origini senegalesi e conduce una doppia vita: operaio in fabbrica di giorno, comico di sera. Proprio tra turni e risate è nato il suo percorso artistico, fatto di video comici pubblicati online che, grazie allo stile diretto e travolgente, hanno conquistato sempre più pubblico. Il suo talento naturale non è passato inosservato: per questo spicca sia sui social, dove ha costruito una solida community, sia in TV, grazie alla trasmissione Zelig. Tay e Assane si sono conosciuti proprio in occasione di un'apparizione nel programma Le Iene Show.
