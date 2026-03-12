L'imprenditrice e star dei reality classe 1997 ha parlato dei suoi piani prima di compiere trent'anni. Tra i suoi business e i viaggi coi suoi figli, la recitazione, un obiettivo possibile dopo il debutto nel mockumentary di Charli xcx

Dopo vari anni in cui le sue sorelle, Kim, Kourtney, Kendall e Khloé sono state protagoniste della scena, per Vanity Fair non ci sono dubbi: questa stagione appartiene a Kylie Jenner, star da oltre 390 milioni di follower solo su Instagram e celebrità di primo piano anche a Hollywood da quando è la fidanzata di Timothée Chalamet.

A pochi giorni dalla notte degli Oscar, evento dove è quasi certo sarà presente al fianco dell'attore candidato alla statuetta, Kylie Jenner è anche la protagonista della copertina di Vanity Fair edizione primavera, rivista che le ha riservato anche l'intervista principale.

Nella chiacchierata che si è svolta alcune settimane fa, Jenner si è raccontata con spontaneità rivelando i suoi piani per i prossimi mesi, ovvero, la stagione che precede il suo trentesimo compleanno.

Ha già pensato a cosa fare? Certo che sì: nell'immediato futuro ci sono i suoi business da portare avanti, i viaggi che vuole fare coi suoi bambini e l'idea di averne altri. Ma non è tutto qui, naturalmente.

Nel futuro altri figli (ma non subito) Vanity Fair ha tracciato un ritratto di Kylie Jenner in un momento speciale della sua vita: quello in cui la magnate del beauty, influencer e star della reality tv ha ben chiare le idee su cosa vuole fare nella età adulta a cui si sta affacciando dopo un decennio vissuto al massimo, quello in cui ha raggiunto posizioni imprenditoriali da record ed è diventata mamma di due bambini, Stormi ed Aire, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2022.

Kylie Jenner è in una relazione stabile da tre anni e, a dispetto di ciò che i fan pensavano in un primo momento, quello con Timothée Chalamet è un amore solido. Lui aveva dichiarato nei mesi passati di sentirsi abbastanza pronto a pensare alla famiglia. Lei, conferma a Vanity Fair di voler ancora essere mamma, non subito ma neanche chissà quando.

"Negli ultimi anni dei miei vent’anni voglio concentrarmi solo su di me, sulle mie aziende, sul mio lavoro, sui viaggi con i miei figli, godermi i miei figli". Questi i piani nell'immediato. Quella sul suo fidanzato è la domanda successiva. Del resto, lui ai Golden Globe, dove ha ritirato la statuetta per Marty Supreme, l'aveva ringraziata aggiungendo di amarla a scena aperta.

"È divertente sentirsi nominare dal palco?", le chiedono. Certo, risponde lei. Ma c'è un po' di imbarazzo nel parlare della sua vita privata e non è un paradosso per una che è cresciuta tra le telecamere dentro casa fin da quando aveva nove anni.

La più piccola del clan Kardashian-Jenner ha imparato a gestire le informazioni che la riguardano. Lo ha fatto facendo esperienza sulle disavventure delle sue altre sorelle, sempre nel mirino dei media anche per i particolari più scabrosi delle loro vite.

Lei e Chalamet, comunque, fanno una vita tranquilla. Stanno molto a casa e amano passare le serate tra amici giocando a poker, una grande passione di lei. Leggi anche Timothée Chalamet e Kylie Jenner: "Sono davvero innamorati"

Il sogno del cinema. Una commedia o un film d'azione Sarà che da qualche anno frequenta di più - per ovvie ragioni - l'ambiente cinematografico, o forse perché Kim Kardashian, sua sorella maggiore, trascorre più tempo sui set dei film e delle serie che altrove, Kylie Jenner ha parlato nell'intervista a Vanity della voglia di misurarsi col grande schermo.

Si sente pronta. A gennaio è uscito negli States The Moment, mockumentary con l'amica Charli xcx diretto da Aidan Zamiri, che lei e Chalamet già conoscevano.

Kylie Jenner è apparsa già in un altro film di Hollywood, Ocean's 8, ma lì compariva brevemente e non aveva battute.

Sul set con Charlie xcx, invece, recita in una versione esagerata di sé stessa, un ruolo che è stato molto semplice perché è ciò che fa sui social da sempre.

Le piace la commedia, ammette: Sente di essere portata per quel tipo di storie. Però, dice all'intervistatore, magari tra un anno avrà fatto un film d'azione da protagonista. Chissà.

Sogna in grande, dunque. Una lezione, questa, imparata da Timothée Chalamet.

