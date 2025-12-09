Marty Supreme, il cast a LA: look coordinato per Chalamet e Jenner

Marty Supreme, il cast alla premiere di Los Angeles: look coordinato per Chalamet e Jenner
L’attore, protagonista e produttore della pellicola diretta da Josh Safdie l’8 dicembre ha presenziato all’anteprima del lungometraggio insieme con la sua fidanzata. La coppia si è presentata con outfit coordinati in arancione, lei in versione cut-out aderente, lui invece con completo e custodia nera da racchetta da ping-pong indossata sul petto, un richiamo diretto al suo personaggio nel film. Da Gwyneth Paltrow a Tyler, the Creator, scopriamo gli interpreti presenti all’evento.
A cura di Camilla Sernagiotto