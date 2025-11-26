Torino Film Festival, anteprima a sorpresa per Marty Supreme

IL CAMPIONE DI TENNISTAVOLO

Ambientato negli anni Cinquanta, il film Marty Supreme racconta la storia di Marty Mauser (Timothée Chalamet), che insegue il sogno di diventare un campione di tennistavolo. La pellicola si ispira alla vita reale di Marty Reisman, vincitore di cinque medaglie ai campionati mondiali di tennistavolo. Il cast include anche Fran Drescher, Tyler Okonma (noto come Tyler, The Creator), Penn Jillette, Odessa A’zion, Kevin O’Leary (noto come Mr. Wonderful) e Abel Ferrara. L’ultimo lungometraggio di John Safdie è stato Diamanti grezzi del 2019, che il regista aveva co-diretto e co-scritto con suo fratello, Benny Safdie. Il film Marty Supreme è invece il primo diretto soltanto da Josh Safdie dai tempi del suo debutto nel 2008 con The Pleasure of Being Robbed. Il regista ha co-sceneggiato la nuova pellicola con Ronald Bronstein, che insieme a lui, Chalamet, Eli Bush, Anthony Katagas e A24 è co-produttore. A ottobre, Marty Supreme aveva ricevuto una standing ovation durante una proiezione segreta alla 63esima edizione del New York Film Festival, dove Safdie, Chalamet, Paltrow, Okonma e Bronstein avevano fatto un’apparizione a sorpresa. “Questo film, per molti versi, oltre a parlare di Marty Mauser, è una lettera d’amore a New York”, aveva detto l’attore protagonista, che aveva aggiunto di essere “molto emozionato”. In un’intervista a Vanity Fair, Paltrow aveva anticipato: “Facciamo molto sesso in questo film. Ce n’è tanto, davvero tanto”. L’attrice, che dopo 15 anni è tornata sul grande schermo con un ruolo cinematografico significativo, interpreta l’amante del protagonista. “Lui è un sex symbol più cerebrale. È semplicemente una persona educata, cresciuta bene. Un uomo, stavo per dire ragazzo, che prende molto sul serio il proprio lavoro ed è un partner divertente”.