Torino Film Festival, anteprima a sorpresa per Marty Supreme

Il film segreto della 43esima sarà la pellicola di Josh Safdie, che schiera nel cast anche Gwyneth Paltrow e Tyler, the Creator. Sarà presentata in anteprima mondiale oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 22 al Cinema Massimo. Nessun ospite previsto
Il film segreto della 43esima edizione del Torino Film Festival, in programma fino al 29 novembre, sarà Marty Supreme di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, che sarà presentato come secret event screening in anteprima mondiale oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 22 al Cinema Massimo. Nessun ospite previsto, ma i biglietti erano già sold out prima di sapere il titolo ufficiale della pellicola.
IL CAMPIONE DI TENNISTAVOLO
Ambientato negli anni Cinquanta, il film Marty Supreme racconta la storia di Marty Mauser (Timothée Chalamet), che insegue il sogno di diventare un campione di tennistavolo. La pellicola si ispira alla vita reale di Marty Reisman, vincitore di cinque medaglie ai campionati mondiali di tennistavolo. Il cast include anche Fran Drescher, Tyler Okonma (noto come Tyler, The Creator), Penn Jillette, Odessa A’zion, Kevin O’Leary (noto come Mr. Wonderful) e Abel Ferrara. L’ultimo lungometraggio di John Safdie è stato Diamanti grezzi del 2019, che il regista aveva co-diretto e co-scritto con suo fratello, Benny Safdie. Il film Marty Supreme è invece il primo diretto soltanto da Josh Safdie dai tempi del suo debutto nel 2008 con The Pleasure of Being Robbed. Il regista ha co-sceneggiato la nuova pellicola con Ronald Bronstein, che insieme a lui, Chalamet, Eli Bush, Anthony Katagas e A24 è co-produttore. A ottobre, Marty Supreme aveva ricevuto una standing ovation durante una proiezione segreta alla 63esima edizione del New York Film Festival, dove Safdie, Chalamet, Paltrow, Okonma e Bronstein avevano fatto un’apparizione a sorpresa. “Questo film, per molti versi, oltre a parlare di Marty Mauser, è una lettera d’amore a New York”, aveva detto l’attore protagonista, che aveva aggiunto di essere “molto emozionato”. In un’intervista a Vanity Fair, Paltrow aveva anticipato: “Facciamo molto sesso in questo film. Ce n’è tanto, davvero tanto”. L’attrice, che dopo 15 anni è tornata sul grande schermo con un ruolo cinematografico significativo, interpreta l’amante del protagonista. “Lui è un sex symbol più cerebrale. È semplicemente una persona educata, cresciuta bene. Un uomo, stavo per dire ragazzo, che prende molto sul serio il proprio lavoro ed è un partner divertente”.
Approfondimento
Marty Supreme, il trailer ufficiale del film con Timothée Chalamet
UNA STAR IN ASCESA
Nato nel 1995 a New York, Timothée Chalamet è considerato uno dei migliori attori della sua generazione. Dopo essere stato notato dalla critica per la performance nel film Ladybird (2017) di Greta Gerwig, è stato molto apprezzato anche per il ruolo di Elio Perlman nel film Chiamami col tuo nome (2017) di Luca Guadagnino, per il quale ha ricevuto la prima candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista. All’epoca aveva appena 22 anni, dato che l’aveva qualificato come il terzo attore più giovane inserito nella categoria e il più giovane dagli anni Trenta. Nel 2019 ha collaborato con Woody Allen nel film Un giorno di pioggia a New York e, nello stesso anno, con Greta Gerwig nel film Piccole donne. Il grande pubblico ha anche apprezzato sia per il ruolo di Paul Atreides nei film Dune (2021) e Dune – Parte due (2024) di Denise Villeneuve e con Zendaya, sia per il ruolo di Willy Wonka nel film Wonka (2023). Nel 2024 ha ricevuto grandi lodi per l’interpretazione di Bob Dylan nel biopic A Complete Unknown, per la quale ha ottenuto la seconda candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista.
Approfondimento
Marty Supreme, il teaser trailer del film di Josh Safdie
Credits: Torino Film Festival
Torino Film Festival, i 15 film più interessanti. FOTO
Il TFF torna nel capoluogo piemontese dal 21 al 29 novembre 2025, con una 43esima edizione ricchissima. Scopriamo quali sono i quindici film tra i più attesi e significativi della kermesse cinematografica, che propone come sempre un percorso trasversale tra generi, epoche e cinematografie, capace di restituire la varietà e la vitalità del panorama internazionale A cura di Camilla Sernagiotto