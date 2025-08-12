Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow parlano del loro ex, Brad Pitt

La star di The Morning Show, scelta come cover star del nuovo numero di Vanity Fair, si è raccontata al magazine in una lunga chiacchierata in cui parla della sua rinnovata serenità dopo anni in cui si è sentita vulnerabile, specie durante le interviste

Jennifer Aniston sta vivendo un momento positivo, una fase di ritrovato benessere che le sta permettendo di affrontare con maggiore serenità le vicissitudini della vita da star, inclusa la continua apparizione sulle pagine di gossip e l'aggressione da parte di uno stalker (che è comparso in tribunale a Los Angeles lo scoso maggio). Queste questioni, insieme a molte altre che fanno capo a una carriera lunga più di trent'anni fanno parte di una lunga intervista che l'attrice ha concesso a Vanity Fair che l'ha scelta come protagonista della copertina del numero di settembre, già disponibile online.

Nel corso della chiacchierata la star che ha raggiunto la popolarità planetaria con Friends ha parlato di tante cose ma si è soffermata a lungo sul tema dell'amicizia. Quella con altre donne famose a Hollywood ha accompagnato la sua intera carriera. Per esempio, è amica di vecchia data di Gwyneth Paltrow, con cui condivide un importante ex: Brad Pitt.

Aniston e Paltrow amiche da decenni (ed ex di Brad Pitt) Jennifer Aniston ha raccontato a Vanity Fair di essere stata alla festa di fidanzamento del suo ex marito Brad Pitt con Gwyneth Paltrow.

Lei e l'attrice di Shakespeare in Love erano entrambe protagoniste di spicco dello schermo in quel decennio e la vita finì per legarle ancora di più visto che poi fu Aniston a diventare la moglie di Pitt nel 2000.

Oggi le due si frequentano ancora e la loro amicizia, che si basa parecchio sulla richiesta di consigli di bellezza e salute da parte di Aniston a Paltrow, nota guru di benessere, è accompagnata anche da sani momenti di gossip al femminile.

Parlano mai di Brad Pitt? "Oh certo, come potremmo non farlo? Siamo ragazze", risponde candidamente Aniston.

Hollywood all'epoca non incoraggiava le allenze tra donne ma Jennifer Aniston è riuscita a stare al gioco alle sue regole. Tra e sue più care amiche c'è anche Sandra Bullock con la quale scattò subito l'intesa.

Una nuova fase, tra lavoro e serenità Ogni domenica, si legge nell'intervista di Vanity Fair, Jennifer Aniston ospita in casa una cena con una decina di amici tra i quali c'è sempre Jason Bateman che, un mese fa, era a Maiorca insieme a lei in vacanza.

Bateman era con sua moglie Amanda Anka, Aniston è stata fotografata con Jim Curtis, mental coach che la sta aiutando da qualche tempo ad affrontare alcuni problemi (inclusa la paura di volare) e con cui era già stata avvistata in precedenza.

Mentre la stampa a stelle e strisce si è sbilanciata sulla nascita di una nuova coppia, Aniston non ha fatto parola della sua nuova presunta frequentazione. Per l'attrice stare al centro del gossip non è certo una novità ma questa resta una cosa con la quale non ha ancora fatto i conti.

Gli anni delle chiacchiere sul suo divorzio con Pitt e il triangolo con Angelina Jolie, che poi diventò sua moglie, l'hanno segnata. Porta ancora i segni di quel lungo periodo in cui si è sentita vulnerabile, come quando si soffre di un disturbo post traumatico.

Jennifer Aniston ora è impegnata a proteggere la sua pace e a recitare in titoli di successo. The Morning Show, la serie Apple TV+ di cui è interprete e produttrice esecutiva insieme a Reese Witherspoon, ha ricevuto ben sedici candidature ai premi Emmy.

Il prossimo appuntamento per Jennifer Aniston sarà dunque la serata di gala di consegna dei riconoscimenti, in programma il prossimo 14 settembre a Los Angeles. Leggi anche Emmy Awards 2025, le nomination della 77esima edizione