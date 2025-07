Jennifer Aniston a Maiorca con Jim Curtis: è nata una nuova coppia?

L'icona dello schermo è in vacanza in Europa con alcuni cari amici e il mental coach e ipnotista con cui era stata vista in California il mese scorso. Nessun commento e nessuna conferma sulla presunta nuova relazione

Jennifer Aniston potrebbe aver ritrovato l'amore, ne parlano apertamente i media statunitensi di settore che hanno diffuso le foto delle vacanze della star di Friends in compagnia della sua nuova presunta fiamma: l'ipnotista e mental coach americano Jim Curtis.

Page Six ha pubblicato in esclusiva le foto dell'attrice a Maiorca. Negli scatti la star tiene per mano il 49enne. Per le cronache rosa a stelle e strisce la nuova coppia sarebbe piuttosto recente ma il fatto che lui sia già stato presentato agli amici più stretti di lei fa pensare che tra i due ci sarebbe più di una semplice amicizia.

In vacanza a Maiorca con gli amici Jennifer Aniston è in vacanza a Maiorca, come confermano gli scatti dell'attrice pubblicati sulla stampa d'Oltreoceano dello scorso fine settimana ma ciò che conta per gli appassionati di gossip è la compagnia scelta dall'attrice per questi giorni di sole e relax.

Da quando sono stati avvistati lo scorso mese a cena in un ristorante a Big Sur in California, la stampa ha iniziato a tenere d'occhio i social media di Jim Curtis, mental coach e autore di libri sul benessere mentale, seguito su Instagram da oltre mezzo milione di followers.

Curtis e Aniston, che si seguono a vicenda, hanno stabilito, online e offline una certa connessione. Lei avrebbe messo un like a un post di lui in cui si parlava di relazioni e separazione ma il like sarebbe successivamente scomparso.

Segnali social a parte, l'attrice e il mental coach sono adesso insieme in vacanza e con loro ci sarebbero, sullo stesso yacht, anche Jason Bateman e sua moglie Amanda Anka, amici storici di Jennifer Aniston.