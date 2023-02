1/15 ©IPA/Fotogramma

Saoirse Ronan ha raccolto l'eredità delle attrici di larga fama che l'hanno preceduta nel ruolo di Josephine March, detta Jo, iconica protagonista di Piccole Donne, riproposto al cinema nel 2019 con una versione scritta e diretta da Greta Gerwig. L'attrice irlandese ha ricevuto per questa parte una candidatura all'Oscar e al Golden Globe come miglior interprete in un film drammatico

Saoirse Ronan, le foto più belle della protagonista di "Piccole Donne"