Festival di Cannes 2025, escluso l'attore Théo Navarro-Mussy

Il Festival di Cannes (LO SPECIALE) ha impedito all’attore francese Théo Navarro-Mussy di partecipare alla première del film in Concorso Dossier 137, dove interpreta un ruolo secondario, dopo le accuse di stupro ricevute da tre sue ex partner. Si tratta del primo caso di una tale tipologia di esclusione sulla Croisette ai tempi del #MeToo. Il direttore della kermesse, Thierry Fremaux, ha confermato la notizia alla rivista francese Télérama. Le accuse nei confronti di Navarro-Mussy riguardano presunti fatti che sarebbero avvenuti nel 2018, 2019 e 2020. Come riporta Abc News, il caso è stato archiviato il mese scorso per insufficienza di prove, ma secondo Télérama le tre donne avrebbero intenzione di fare appello. “È proprio perché c’è un appello in corso, e dunque l’indagine è ancora attiva, che il caso non è chiuso”, ha dichiarato Fremaux. “Quando una decisione giudiziaria diventa definitiva, la situazione cambia”. Giovedì 15 maggio, Haut et Court, la casa di produzione francese di Dossier 137, ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della situazione la settimana precedente. “Anche se le accuse precedono di gran lunga la produzione del film, abbiamo concordato con la direzione del Festival che la persona in questione non accompagnerà il film a Cannes, per rispetto verso le querelanti e il loro diritto a essere ascoltate, nel rispetto al contempo della presunzione d’innocenza dell’accusato”, ha scritto in un comunicato l’azienda.