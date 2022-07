Better Call Saul Bob Odenkirk: l'episodio di quando ho avuto l'infarto

I più appassionati fan di cinema e serie tv non possono non ricordare quanto accaduto un anno fa, quando Bob Odenkirk è stato colto da un infarto durante la registrazione di uno degli episodi di Better Call Saul . Un episodio sfortunato, che non ha avuto conseguenze gravi sull’attore, che si è ripreso rapidamente da quel malore, e non gli ha impedito di proseguire nella registrazione degli episodi. Nelle ore che hanno anticipato l’uscita dei nuovi episodi della serie sulla piattaforma Netflix (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è stato rivelato quali scene stava girando Bob Odenkirk quando ha avuto l’infarto.

Bob Odenkirk, l’infarto sul set di Better Call Saul

Bob Odenkirk, nella serie di Netflix, interpreta Saul Goodman, alias Jimmy McGill. In un’intervista rilasciata al magazine Hollywood Reporter, lo stesso attore ha svelato ai suoi fan e agli appassionati della serie qual è l’episodio che stava girando nel momento in cui ha avvertito il malore che l’ha costretto a fermarsi, esattamente il 9, quello che è stato rilasciato ieri, martedì 19 luglio: “Dopo l’infarto mi sono preso cinque settimane di pausa dal lavoro. Poi, quando sono tornato, abbiamo limitato le riprese a 12 ore al giorno. Sul set si sono presi cura di me e spero che non si noti la differenza nel recitato. Probabilmente circa tre quarti della scena sono stati girati prima che avessi l’attacco di cuore, mentre la parte finale l’abbiamo girata dopo”. La confusione in Bob Odenkirk dopo il malore sul set è comprensibile, anche perché l’attore ha dichiarato di non aver nessun ricordo particolare di quella giornata, nemmeno un residuo e nemmeno dopo aver riguardato successivamente il girato: “La cosa più strana è che non ricordo nulla. Non ricordo di aver recitato la scena. Di solito riguardi uno spezzone e ricordi quando l’hai girata. In questo caso nulla, il vuoto. È molto strano. A parte questo però sto bene”. Una rassicurazione importante per i tutti i fan che avevano mostrato preoccupazione per l’attore, che sembra essere tornato più in forma che mai, anche se con qualche comprensibile limite rispetto al passato.