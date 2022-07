Il nuovo teaser di Better Call Saul promette un ritorno in Nebraska

Cosa mostrano i due teaser trailer di Better Call Saul

approfondimento

Better Call Saul 6 seconda parte, il teaser trailer è dedicato a Kim

Su Youtube sono stati pubblicati due brevi teaser trailer della Parte 2 della sesta e ultima stagione di Better Call Saul. La particolarità, innanzitutto, è che entrambi i video sono in bianco e nero e sembrano anticipare il ritorno di Gene Takavic, ossia l’ultimo alter ego di Saul Goodman. Nel primo teaser trailer, infatti, vediamo Goodman nei panni di Gene e le immagini che scorrono mostrano brevemente quella che è la sua vita nella cittadina di Cinnabon. Nel secondo breve video, invece, ecco Jeff il tassista, che con un tono di sfida da brivido riconosce nel suo passeggero Gene, cioè Saul Goodman. La particolarità, inoltre, è che l’attore Don Harvey, colui che presta il volto a Jeff il tassista, in realtà sembra sia stato sostituito per la sesta e ultima stagione. Con queste immagini in bianco e nero, dunque, non è da escludere un ritorno in Nebraska per chiudere il cerchio di una delle serie tv più seguite di sempre. I fan, infatti, sanno che le parti in bianco e nero evocano i ricordi della vita passata di Saul Goodman, con continui flashforward che mostrano il personaggio nei panni di un manager di Cinnabon a Omaha, che si trova appunto nel Nebraska.