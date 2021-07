Better Call Saul, malore sul set della serie tv per Bob Odenkirk

Stando a quanto riportato da Variety, l’attore sarebbe attualmente sotto osservazione medica Condividi:

L’attore statunitense, classe 1962, ha avuto un collasso nel corso delle riprese della sesta e ultima stagione della serie televisiva, come rilanciato da Variety.

Bob Odenkirk, il collasso durante la produzione approfondimento Better Call Saul, in lavorazione lo spin-off animato Secondo quanto riportato dal magazine, Bob Odenkirk sarebbe stato impegnato sul set per la produzione dei nuovi episodi di Better Call Saul, la cui distribuzione sarebbe prevista per i primi mesi del 2022 su Netflix (disponibile su SKY Q).

approfondimento Better Call Saul, Bryan Cranston torna nei panni di Walter White L’accaduto è avvenuto nella giornata di martedì quando l’attore ha avuto un collasso sul set allestito nello stato del Nuovo Messico, i membri della produzione hanno immediatamente chiamato un’ambulanza che ha trasportato Bob Odenkirk in ospedale. Al momento non sono state rese note le cause del collasso, l’attore è attualmente sotto osservazione medica. La produzione non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.