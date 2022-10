Cinema

Una delle donne della sesta giornata della Mostra del Cinema di Venezia edizione 79 è senz'altro Olivia Wilde che ha presentato al pubblico la sua attesa seconda regia: Don't Worry Darling. Per lei, che abitualmente indossa abiti Gucci, uno straordinario look personalizzato con ricche decorazioni in cristalli e alta gioielleria, sempre Gucci. Il suo sorriso risplende sul red carpet. Voto 9

Come era facile prevedere, Harry Styles è arrivato in completo Gucci. Il look, realizzato dall'amico stilista Alessandro Michele, consiste in un completo blu navy con camicia chiara con colletto dal sapore retrò. Anche per l'occasione la popstar non ha rinunciato ad accessori che raccontano la sua personalità e il suo stile eclettico. Voto 8