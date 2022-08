Don't Worry Darling Harry Styles non pagato il triplo di Florence Pugh

Dal momento che Olivia Wilde e Harry Styles hanno iniziato una storia, alcuni hanno malignamente sparso la voce che il ragazzo abbia avuto una paga addirittura tre volte superiore della protagonista Florence Pugh . Attraverso i microfoni di Variety, però, Olivia Wilde ha immediatamente replicato a tali speculazioni, affermando che questa notizia è assolutamente falsa ed è stata mandata in giro solamente per ottenere qualche clic in più sui siti online. Olivia Wilde ha proseguito mostrandosi molto delusa, anzi decisamente sconvolta al pensiero che qualcuno abbia creduto al fatto che ci sia stata una disparità di trattamento tra i membri del cast. Inoltre, la regista ha applaudito la performance di Florence Pugh in Mindsommar – Il villaggio dei dannati del 2019, che l’ha spinta a volerla fortemente nella sua ultima opera.

La carriera e la vita privata di Olivia Wilde

Olivia Wilde è lo pseudonimo di Olivia Jane Cockburn, nata a New York ma che possiede anche la cittadinanza irlandese. Debutta sul grande schermo nel 2004 in La ragazza della porta accanto, apparendo in seguito in pellicole horror come Turistas nel 2006 e The Lazarus Effect del 2015. Nel 2013, è protagonista di Third Person, un film drammatico con un cast stellare formato da Liam Neeson, James Franco, Mila Kunis, Adrien Brody e Kim Basinger, oltre ad alcuni attori italiani come Riccardo Scamarcio e Vinicio Marchioni. Don’t Worry Darling non è il suo debutto assoluto nelle vesti di regista, dal momento che nel 2019 aveva già diretto La rivincita delle sfigate. Per quanto concerne la sua vita privata, è stata sposata per 8 anni con il regista e musicista italiano Tao Ruspoli. Dal 2013 al 2020 intrattiene una relazione con il collega Jason Sudeikis, con il quale diventa madre di Otis Alexander nel 2014 e di Daisy Josephine nel 2016. Nel gennaio 2021 inizia a frequentare Harry Styles.