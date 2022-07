Don't Worry Darling, diffuso il secondo trailer del film

Mentre il popolo degli appassionati di cinema aspetta di sapere con certezza se Don't Worry Darling sarà proiettato in anteprima mondiale alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, i tanti fan di Florence Pugh e soprattutto quelli di Harry Styles hanno fatto partire il conto alla rovescia per l'arrivo al cinema del film che, pronto già da diverso tempo, attende solo di essere distribuito internazionalmente da Warner Bros. Pictures. La clip col trailer esteso, disponibile anche in italiano, è anticipata da una frase ad effetto criptica ed avvincente che svela uno dei motivi principali della storia: “ Siete pronti a vivere la vita che meritate? ”. La domanda sembra rivolta alla protagonista femminile, la bravissima Florence Pugh , che appare prima sospettosa poi sconvolta dalla realtà che la circonda.

La stagione densa di impegni di Harry Styles e Florence Pugh

Visivamente potente e ricco di sequenze oniriche che diventano a tratti spaventose ma che bene aiutano a entrare nel vivo della storia fitta di mistero scritta da Shane e Carey Van Dyke, il trailer di Don't Worry Darling oltre alla coppia protagonista, fa spazio agli altri interpreti. Oltre alla Wilde, dietro alla macchina da presa ma anche davanti per un ruolo minore, anche Chris Pine che sembra particolarmente adatto alla sua parte, quella di Frank, il capo-motivatore dell'azienda di Jack che mette in guardia Alice dalla sua ricerca della verità. Nel cast ci sono anche, tra gli altri, Gemma Chan, Sydney Chandler, Asif Ali, Douglas Smith.

L'uscita del film si inserisce all'interno di una stagione densa di appuntamenti lavorativi per i due protagonisti. Se la Pugh è già in attività con le riprese di Dune: Parte Due, il cantante e attore britannico, che da mesi è impegnato in una lunga tournée mondiale, è atteso anche per la promozione di My Policeman, pellicola targata Amazon Studios che prima di approdare sulla piattaforma di streaming sarà proiettata in sala a partire dal 21 ottobre, a un mese di distanza da questa della Wilde.