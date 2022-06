My Policeman, il trailer del film con Harry Styles

La prima clip dell'atteso film drammatico di Michael Grandage è un tuffo negli anni Cinquanta e si sofferma sui tre personaggi nella loro versione giovane Condividi

Dopo l'annuncio della data di uscita in streaming, Prime Video ha rilasciato le prime immagini montate di My Policeman. Seppur breve, il teaser trailer del film con Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson, protagonisti di un triangolo d'amore, è sufficiente per farsi un'idea di come sarà l'atteso film drammatico di Michael Grandage. Il lungometraggio uscirà in sala il 21 ottobre ma dal 4 novembre sarà già disponibile in streaming su Prime Video, dunque visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



Il teaser trailer con Harry Styles approfondimento My Policeman, le prime foto del film con Harry Styles Una fotografia curatissima che riporta alla mente le atmosfere nostalgiche della gioventù è il primo elemento che balza all'occhio nel primo teaser trailer di My Policeman che si annuncia già dalle prime immagini come uno dei titoli più attesi degli ultimi mesi dell'anno.

Le immagini ripercorrono alcune tappe della vita del protagonista, il poliziotto Tom Burgees che, nel Regno Unito degli anni Cinquanta, vive un'intensa storia d'amore con Patrick, che lavora nel campo dell'arte, ma sposa comunque Marion, un'insegnante che si innamora perdutamente di lui.

La storia procede poi con un notevole salto in avanti con i protagonisti che si ritrovano negli anni Novanta, non più adulti ma anziani, per sistemare faccende irrisolte di molte vite prima con risvolti assolutamente a sorpresa.

Gli altri tre interpreti della storia approfondimento My Policeman, foto dal set con Emma Corrin e Harry Styles Il teaser trailer diffuso in rete e via social si concentra sulla prima parte della storia mostrando i tre personaggi nella loro versione giovane e, quindi, Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson, perfetti nei loro costumi di scena. È possibile che le clip che arriveranno prossimamente mostrino gli altri tre interpreti scelti per la parte della storia più vicina ai giorni nostri: Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett, rispettivamente, Tom, Marion e Patrick.

Oltre alla regia del vincitore del Tony Award Michael Grandage, il film si avvale della penna del candidato all'Oscar Ron Nyswaner, al lavoro sul romanzo omonimo, My Policeman, dell'autrice britannica Bethan Roberts, successo letterario del 2012.