My Policeman, le prime foto del film con Harry Styles

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Amazon ha svelato le prime immagini dell'atteso dramma romantico My Policeman, con protagonisti Harry Styles ed Emma Corrin, famosa grazie al ruolo di Lady Diana in The Crown. Il film uscirà nelle sale del Regno Unito il 21 ottobre, poi arriverà su Prime Video il 4 novembre (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

My Policeman, di cosa parla approfondimento My Policeman, foto dal set con Emma Corrin e Harry Styles Per Harry Styles si tratta di un ritorno sul grande schermo a cinque anni da Dunkirk e a un anno da Eternals. Questa volta, però, l'ex membro degli One Direction è protagonista della pellicola My Policeman, del regista Michael Grandage. Il film è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Bethan Roberts, prodotto dall'ex calciatore Robbie Rogers e dal compagno Greg Berlanti. My Policeman, ambientato nella Gran Bretagna degli anni '50, racconta la storia di un amore proibito, che coinvolge il poliziotto Tom (Styles), l'insegnante Marion (Corrin) e il curatore del museo Patrick (David Dawson). Tom è omosessuale, ma è costretto a nascondere il suo orientamento e a sposare Marion, nonostante il sentimento che prova nei confronti di Patrick. La storia si sposta poi agli anni '90, dove i tre ormai anziani sono ancora preda dei rimpianti, ma hanno un'ultima possibilità per riparare agli errori del passato. Scritto da Ron Nyswaner, My Policeman conta nel cast anche Gina McKee, Linus Roache e Rupert Everett.

Harry Styles in Don't Worry Darling approfondimento Don’t Worry Darling, il trailer del film con Harry Styles Intanto l'attore e cantante sarà presto protagonista di un altro film, il thriller psicologico Don't Worry Darling, secondo film di Olivia Wilde (sua compagna nella vita) in cui Styles recita insieme a Florence Pugh. Il film racconta la storia di Alice (Pugh) e Jack (Styles), una coppia che vive a Victory, comunità creata da un'azienda impegnata nella realizzazione di un misterioso progetto, di cui Jack è a conoscenza. I segreti custoditi dall'uomo creeranno distanza e tensioni nella coppia. Nel cast, oltre a Florence Pugh ed Harry Styles, anche Chris Pine, Gemma Chan e la stessa Olivia Wilde.

Harry Styles, il nuovo album approfondimento Harry Styles, è uscito il nuovo album Harry’s house Periodo molto intenso per Harry Styles: oltre ai suoi impegni cinematografici, la popstar ha pubblicato Harry’s House, il suo terzo album in studio da solista. Anticipato dall’uscita del primo singolo estratto As It Was, Harry’s House si compone di 13 tracce eleganti e raffinate, caratterizzate da gusto intimo e anni ’80.