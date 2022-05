Harry Styles, è uscito il nuovo album Harry’s house

È finalmente on air, dalla mezzanotte di venerdì 20 maggio, il nuovo disco di Harry Styles dal titolo Harry’s House. Sono ben 13 le nuove canzoni del cantante e musicista britannico, già anticipate nelle scorse settimane dalla pubblicazione del singolo As It Was

Scattata la mezzanotte di oggi, venerdì 20 maggio , è stato subito “Play” su uno dei dischi più attesi della stagione. Stiamo parlando di Harry’s House , il terzo album in studio da solista di Harry Styles , dopo un fiorente passato al fianco degli One Direction. Ecco tutto quello che sappiano sul progetto discografico del cantante e musicista britannico, tra tracklist, collaborazioni ed esibizioni dal vivo in programma.

Disponibile all’acquisto ed ascolto in numerosissimi formati tra digitale e disco fisico, Harry’s House è il titolo del nuovo album di Harry Styles uscito oggi, venerdì 20 maggio . Per il cantante britannico di Sign Of The Times, si tratta del terzo progetto discografico da solista, dopo l’addio alla boy band degli One Direction che lo ha portato al successo, e dopo anche gli incredibili numeri di Harry Styles, il disco uscito nel 2017 e di Fine Line del 2019. Anticipato lo scorso 31 marzo dall’uscita del primo singolo estratto As It Was – con già oltre 470 milioni di streaming solo su Spotify – Harry’s House spera di replicare l’assoluto successo dei suoi due precedenti album, utilizzando una formula di ben 13 tracce eleganti e raffinate, dallo spiccato gusto intimo e anni ’80. Il suo obiettivo? Quello di parlare (in musica) del vero amore, che in un’epoca segnata dalla libertà di essere se stessi, è sempre più gender fluid e senza vincoli, ma anche, e soprattutto, un dialogo tra pari.

13. Love Of My Life

4. As It Was

Il viaggio ancora più intimo e profondo nella vita e nella musica di Harry Styles , continua con il suo terzo album in studio Harry’s House . Privo di collaborazioni di spicco – tutte le tracce sono interpretate solo ed unicamente dall’artista britannico – Harry’s House si compone di ben 13 canzoni, suddivise in Lato A e Lato B, per oltre quaranta minuti di musica elegante e raffinata. Ecco i titoli degli inediti:

Harry’s Styles presenta il nuovo album in un doppio concerto evento

L’uscita di Harry’s House non passerà di certo inosservata, tanto per l’incredibile talento dell’artista britannico, quanto per la giusta dose di attività promozionali messe in campo dallo stesso ex One Direction. È stato infatti Harry Styles a comunicare lo scorso 2 e 3 maggio sui social, l’arrivo di ben due concerti-evento che andranno in scena a New York e Londra. Ecco di seguito tutte le informazioni sugli show:

- One Night Only in New York – venerdì 20 maggio, UBS Arena, in onda anche su Apple Music.

- One Night Only in London – martedì 24 maggio, O2 Academy Brixton.