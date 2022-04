"See What’s In Your House": l'iniziativa per l'album di Harry Styles

Il prossimo 20 maggio uscirà il terzo album da solista di Harry Styles intitolato Harry’s House. Per celebrare il suo ultimo lavoro, il cantante ha avviato una particolare iniziativa su Spotify Condividi

Da quando ha lasciato gli One Direction nel 2016, la carriera da cantante solista di Harry Styles ha continuato a regalare soddisfazioni all’artista di Redditch. Infatti, dopo Harry Styles del 2017 e Fine Line del 2019, il prossimo venerdì 20 maggio uscirà ufficialmente il suo terzo album da solista intitolato Harry’s House. Il disco conterrà 13 brani inediti ed è stato anticipato nei giorni scorsi dal singolo As it was, che sta già raccogliendo milioni di ascolti su Spotify e su tutte le piattaforme musicali. Le sorprese, però, non sono finite qui perché Harry Styles ha promosso una particolare iniziativa per i suoi fan che attendono di mettere mano su Harry’s House.

In cosa consiste l’iniziativa speciale di Harry’s House approfondimento Harry Styles canta "As it was" al Festival Coachella 2022. VIDEO “See what’s in your house”, cioè letteralmente “Scoprire cosa c’è in casa tua”. È questo il nome dell’iniziativa di Harry Styles per celebrare l’imminente uscita del terzo album Harry’s House. Ma in cosa consiste precisamente? Innanzitutto, per chi non lo avesse, bisogna crearsi un account Spotify, cercare il nuovo disco di Harry Styles e presalvarlo. Una volta fatta questa operazione, possibile dallo scorso 20 aprile giorno del lancio di questa iniziativa, la casa virtuale di Spotify sarà automaticamente arredata con utensili a seconda delle canzoni più ascoltate di Harry Styles. Tutto questo, però, non sarà possibile ogni singolo giorno ma solo il mercoledì. Quotidianamente, invece, Harry Styles continuerà a svelare sui propri profili Twitter e Instagram immagini inedite del nuovo album. Nel presentarlo, Harry Styles ha pubblicato su Youtube un breve video di 40 secondi, dove lo vediamo entrare silenziosamente sul palco di un teatro. Improvvisamente, viene alzata una parete alle sue spalle, che altro non rappresenta che lo sfondo della sua casa (da qui il richiamo al titolo dell’album Harry’s House). Lo stesso cantante ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a chiamare la sua terza fatica lavorativa in questa maniera: “L’idea di chiamare l’album Harry’s House la avevo da un po’. All’inizio era un luogo geografico specifico, ma durante il processo dell’album è diventato un viaggio interiore per trovare casa e pace dentro sé stessi”. Pochi giorni fa, abbiamo visto dal vivo Harry Styles al famoso evento musicale Coachella, dove si è esibito con 18 canzoni del suo repertorio.

Dagli One Direction alla svolta come attore approfondimento Harry Styles, la nuova canzone As It Was al primo posto in America Nel 2010 ha partecipato come solista all’edizione britannica di The X Factor, dove poi si è unito a una cerchia di ragazzi per formare la band One Direction. Nei sei anni all’interno del gruppo, sono stati pubblicati cinque album praticamente ogni anno dal 2011 con Up all night al 2015 con Made in the A.M. Dopo aver abbandonato gli One Direction e aver iniziato la carriera da solista, Harry Styles si è dedicato contemporaneamente anche alla recitazione. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2017 nel kolossal Dunkirk di Christopher Nolan, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. In seguito, lo abbiamo visto in Eternals di Chloé Zhao del 2021 e dal prossimo 23 settembre sarà ancora al cinema in Don’t worry darling di Olivia Wilde.