Harry Styles, la nuova canzone As It Was al primo posto in America

Grande successo per il brano che ha aperto la nuova era discografica dell’artista britannico. Harry Styles ha conquistato il gradino più alto del podio della celebre Billboard Hot 100 grazie alla canzone As It Was.

harry styles, il primo posto in america approfondimento Noel Gallagher ha detto che Harry Styles non è un vero musicista Venerdì 1° aprile Harry Edward Styles, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato il singolo As It Was riscuotendo immediatamente consensi straordinari da parte del pubblico e della critica.

approfondimento Harry Styles, è uscita la nuova canzone As It Was La canzone ha alzato il sipario sul terzo disco di inediti Harry's House in arrivo tra poche settimane, più precisamente il 20 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles

approfondimento Harry Styles, è Harry’s House il nuovo album: esce il 20 maggio Nelle scorse ore Billboard ha annunciato il nuovo traguardo raggiunto dal cantante (FOTO) che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d’America. As It Was è così divenuta la seconda canzone di Harry Styles a raggiungere la posizione più alta della chart dopo Watermelon Sugar.