Noel Gallagher ha detto che Harry Styles non è un vero musicista

Ci risiamo: l’ex Oasis torna a denigrare il suo collega e connazionale. Dopo aver detto nel 2017 che il suo gatto avrebbe scritto Sign of the Times (brano dell’ex One Direction) in "una decina di minuti", ora ribadisce che secondo lui il cantautore britannico in realtà non scriverebbe i suoi pezzi. "Quelli che sono usciti da ‘X Factor’ non hanno niente a che vedere con la musica", aggiunge

Un tempo litigavano gli Oasis e i Blur tra di loro mentre adesso i componenti dei rispettivi gruppi iconici del britpop anni ’90 litigano con tutti quanti…

Dopo lo “swiftgate” esploso dopo che Damon Albarn, frontman Blur, si è azzardato a dire che Taylor Swift non scriverebbe i suoi pezzi e dopo che Liam Gallagher ha detto che gli U2 non dovrebbero nemmeno definirsi un gruppo rock, ora è il turno dell'altro fratello ex Oasis: Noel Gallagher.



Il musicista si è scagliato contro Harry Styles. "Di sicuro non è seduto da qualche parte a scrivere con la chitarra", ha detto in maniera sarcastica Noel Gallagher al Daily Star. "Quelli che sono usciti da ‘X Factor’ non hanno niente a che vedere con la musica".



Non soltanto contro Styles, dunque, ma in generale contro chiunque sia stato lanciato dal trampolino televisivo del talent show musicale più celebre del piccolo schermo. E anche in questo caso Noel si è giocato un'accusa infondata e falsa, come il collega ed ex acerrimo nemico (in quanto membro della concorrenza) Damon Albarn.



Quest'ultimo aveva detto che Taylor Swift non scrive le sue canzoni e, dopo che il giornalista del Los Angeles Times che lo stava intervistando gli ha fatto notare che invece le scrive, lui ha rilanciato così: "Non conta. So che cosa significa essere co-autori. È una cosa diversa dall’essere autori. Non lo dico con disprezzo, dico solo che c’è una bella differenza fra un songwriter che scrive da solo e uno che scrive con altri. Non significa che il risultato possa essere parimenti buono. Voglio dire, Ella Fitzgerald non ha scritto una canzone in vita sua".



Alla stessa maniera adesso Noel Gallagher dice la medesima fandonia su Harry Styles, anche lui coautore di tutte le sue canzoni. La popstar britannica, ex componente della boy band degli One Direction, ha co-firmato tutti i brani usciti del suo debutto da solista del 2017, e pure quelle del secondo disco, Fine Line. Per il prossimo maggio è atteso il nuovo album, Harry’s House (di cui è già disponibile il primo singolo, As It Was) e c'è da scommetterci che anche per questa nuova fatica discografica Harry Styles sarà, se non autore, almeno co-autore di ogni traccia della tracklist…