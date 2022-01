Noel Gallagher, ‘Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1’

Presentato per la prima volta durante la lunga notte di Capodanno, “Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1” è il nuovo singolo di Noel Gallagher e dei suoi High Flying Birds. Un inno alla speranza che questo 2022 possa essere migliore dell’anno appena concluso

Quale miglior modo per inaugurare l’anno se non condividendo sulle migliori piattaforme di streaming musicale, una demo che sa di nuovo singolo e di preview dell’album in arrivo. Noel Gallagher , in compagnia degli High Flying Birds ha condiviso, poco meno di una settimana fa, una sua nuova canzone che si chiama “ Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 ” (in italiano “Cercando di ritrovare un mondo che ormai si è perso”). Il messaggio racchiuso nel testo? Un augurio di speranza e di un 2022 migliore dell’annata appena conclusa.

Non senza le polemiche del fratello Liam, con cui Noel ha fatto parte dello storico gruppo degli Oasis, il frontman degli High Flying Birds ha condiviso con la sua band, alla mezzanotte del nuovo anno, il singolo intitolato “Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1”. Sono in molti a credere che, dietro l’augurio in musica di un 2022 migliore, ci sia una vera e propria anticipazione dell’album in arrivo per il celebre gruppo britpop. “Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1” suona come una rock ballad che risente appieno della musicalità caratteristica del britpop negli ultimi decenni, con testi intensi, una chitarra e l’incredibile voce di Noel ad accompagnare l’ascoltatore in un viaggio di musica ed emozioni .

Il testo di “Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1”

If only you and I could try to turn the page

Like the winds of change

that come around now and then.

The cold against my shoulder

always seems to be there

d’you think I’ll ever learn?

You give me the will to carry on

In a place where I belong

As we try to find a world

that’s been and gone

You give me the will to carry on

In a place where I belong

As we try to find a world

that’s been and gone