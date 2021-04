Oasis: arriva un documentario sullo storico concerto a Knebworth Park

Sul docu-film in arrivo si sa purtroppo ancora poco, ma sarà sicuramente realizzato con la collaborazione di Kosmic Kyte Ltd ., la casa di produzione cinematografica che i fratelli Gallagher hanno fondato solo alcuni mesi fa e sulla quale si vocifera sarà impegnata anche nell’uscita di un biopic completo sulla storia dei due musicisti.

La notizia ufficiale ha da subito scatenato la gioia e curiosità dei fan in tutto il mondo. Che sia finalmente in arrivo la reunion di cui si parla da anni?

Ha scelto di raccontarlo ai microfoni di BBC Radio 2 : Noel Gallagher annuncia l’arrivo del documentario sui concerti di Knebworth Park , svelando alcune indiscrezioni in merito: “Non stiamo lavorando a un biopic, ma a un documentario su Knebworth. Lo registrammo. Ma tra una cosa e l’altra, il film non uscì mai. Ora che si avvicina l’anniversario, abbiamo deciso di farlo uscire. È in fase di produzione”. E nel rivedersi in quelle immagini che, in un modo o nell’altro hanno fatto la storia della musica, ha detto che “Ho visto una prima anticipazione: mi è sembrata un’istantanea fantastica sul mondo pre-Internet. È grandioso, davvero grandioso”.

Il racconto di Knebworth Park

Il 10 e 11 agosto del 1996, Knebworth Park divenne location di uno degli eventi più grandi di sempre. Proprio lì, nella contea di Hertfordshire, in Inghilterra, Noel e Liam Gallagher tennero uno dei più grandi concerti all'aperto mai realizzati. Basti pensare che, nelle due serate, gli spettatori furono più di 280mila, in un’era in cui Internet e il digitale ancora non esistevano. Ancora oggi, quello degli Oasis è tra gli spettacoli con più richieste in assoluto nella storia della Gran Bretagna, con oltre 2,5 milioni di persone che cercarono inutilmente di acquistare un biglietto per l'evento.

Nel frattempo, Noel Gallagher è atteso in Italia per partecipare all’edizione televisiva del famoso Concerto del Primo Maggio 2021, da sempre palco prediletto degli artisti indipendenti italiani e internazionali. Per il secondo anno sarà senza piazza e senza pubblico, che farà comunque sentire tutto il suo calore da dietro lo schermo. La location scelta per la manifestazione è, ancora una volta l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ci saranno esibizioni dal vivo, mentre altre saranno pre-registrate, per un pomeriggio intero e una serata a ritmo di musica.