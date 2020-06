13/22 ©Getty

Nel 1999 due membri, Paul Arthurs e Paul McGuigan, lasciano la band. Ma gli Oasis tornano con una nuova formazione nel febbraio 2000 con l'album “Standing on the Shoulder of Giants” che contiene, tra le altre, "Go Let It Out". Per la prima volta Liam scrive una canzone pubblicata su un disco, “Little James”, dedicata al figlio della ex moglie Patsy Kensit, James Kerr