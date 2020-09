Wonderwall degli Oasis è il singolo britpop più venduto degli anni 90

Sono trascorsi 25 anni ma solo in questi giorni “Wonderwall” degli Oasis (le canzoni più famose) è stata incoronata singolo britpop più venduto in tutti gli anni 90. Il primato è stato rivelato in una trasmissione della BBC Radio 2 e dedicata alla storia della musica britannica negli anni ’90. In quel periodo l’invasione del britpop era guidata proprio dal gruppo dei fratelli Gallagher che con la hit “Wonderwall” avevano raggiunto il successo internazionale. La classifica dei singoli britpop è stata elaborata partendo dai dati di Official Charts Company e sottolinea la fondamentale influenza degli Oasis nella storia della musica inglese. Il gruppo di Manchester ha infatti conquistato anche il secondo posto con “Don’t Look Back in Anger”, altro singolo presente nell’album cult “(What’s the story) Morning Glory?”. Gli Oasis sono presenti anche al quarto, settimo, nono e decimo posto, confermando a tutti gli effetti il dominio incontrastato di quegli anni.

La classifica dei singoli britpop più venduti degli anni 90

Jo Whiley, conduttrice dello show radiofonico, ha sottolineato come questa classifica l'abbia riportato ai giorni di gloria dove il britpop dominava le radio: “È difficile credere che siano davvero passati 25 anni. Wonderwall è sempre stata una canzone speciale per tante persone, non mi sorprende che sia al primo posto, è un inno. Tutta la classifica mi ha riportato a un periodo davvero speciale della musica pop britannica, c’erano tante canzoni geniali e tante band”. Nella top 10, oltre agli Oasis, sono presenti The Verve con due singoli “The Drugs Don’t Work” e “Bitter Sweet Symphony”, i Cornershop e i Blur, all’epoca grandi rivali proprio degli Oasis in una battaglia che aveva monopolizzato anche i tabloid britannici. Questa la classifica completa: