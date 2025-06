È morto Harris Yulin, attore di Scarface e Ghostbusters: aveva 87 anni

Cinema

Uscito nella sale nel 1983, il remake di Scarface - Lo sfregiato diretto da Howard Hawks nel 1932, è uno dei migliori gangster movie di tutti i tempi. Dalla cocaina al fucile d'assalto M16, dal mappamondo con la scritta 'the World is Yours' sino all killer boliviano soprannominato “The Skull' ecco i segreti di una tra le scene finali più iconiche della settima arte