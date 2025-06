Al via Firenze Rocks, tutti i concerti dai Guns N' Roses ai Green Day

17/18 ©Getty

Weezer (domenica 15, ore 19:45): i mitici Weezer sono l’amatissimo gruppo alternative rock statunitense, formato nel 1992 con Rivers Cuomo. Celebri per successi come il “Blue Album” (1994) e hit come Buddy Holly e Island in the Sun, tornano a essere i grandi protagonisti del Firenze Rocks dopo la loro partecipazione del 16 giugno 2022, quando si esibirono anche quell'anno in apertura dei Green Day, preceduti allora dagli italiani Matteo Crea e Radio Days