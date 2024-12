I Korn tornano in Italia, annunciato concerto al Firenze Rocks 2025

I Korn tornano a suonare in Italia: nelle scorse ore hanno annunciato un concerto che sia terrà la prossima estate al Firenze Rocks.

La leggendaria band statunitense di nu metal sarà protagonista il 13 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena a Firenze, in occasione della kermesse musicale a tutto rock che si tiene ogni estate nel capoluogo della Toscana. Si tratta dell'unica data italiana per la formazione capitanata da Jonathan Davis.

I Korn hanno segnato un'epoca grazie al loro stile unico, capace di fondere metal, rap, rock alternativo e sonorità cupe ed estremamente magnetiche.



Il gruppo celebra così oltre tre decenni di carriera, dato che il loro album di debutto, l’eponimo Korn, risale al 1994. I Korn sono uno dei gruppi musicali di nu metal statunitense più celebri e amati del mondo.

Si sono formati a Bakersfield nel 1993. Insieme ai Deftones sono considerati gli iniziatori del genere nu metal, diventando inoltre quelli più popolari e arrivando così a vendere più di 30 milioni di dischi, di cui 17 milioni soltanto negli Stati Uniti.

La loro discografia conta 14 album in studio: il primo è Korn del 1994, seguito da Life Is Peachy del 1996. Nel 1998 è uscito Follow the Leader, poi è toccato a Issues (1999), Untouchables (2002) e Take a Look in the Mirror (2003).

Hanno pubblicato See You on the Other Side (2005) e Untitled (2007). Nel 2010 è uscito Korn III: Remember Who You Are, seguito l’anno dopo da The Path of Totality.

Nel 2013 hanno dato alle stampe The Paradigm Shift, seguito nel 2016 da The Serenity of Suffering; il 2019 è l’anno di The Nothing, mentre nel 2022 è uscito Requiem.