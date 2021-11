Korn, il nuovo album è "Requiem": data di uscita e tracklist

Lo storico gruppo nu metal di Bakersfield ha annunciato a mezzo stampa e sui social, la tanto attesa uscita del nuovo album. “ Requiem ”, questo il nome del nuovo progetto discografico dei Korn , vedrà la luce sul mercato internazionale il prossimo 4 febbraio 2022 , già anticipato dalla pubblicazione della cover ufficiale su Instagram. Nel frattempo, ecco condivisa anche la tracklist della quale, proprio nella giornata di ieri, ne è stato rilasciato il primo estratto, il brano “Start The Healing”. “Requiem” si pone come il seguito naturale di “The Nothing” (2019) e, proprio in quest’ottica ci si aspetta un ritorno del collettivo nell’”oscurità”, in quel mondo grottesco e disturbante sospeso tra paura e spiritualità, che da sempre ha caratterizzato i lavori di Jonathan Davis e colleghi.

“Requiem” è il titolo scelto dalla band statunitense dei Korn, per il nuovo album alla release ufficiale il prossimo 4 febbraio. Un disco che, come raccontano gli stessi membri (Jonathan Davis, James “Munky” Shaffer, Brian “Head” Welch, Reginald “Fieldy” Arvizu e Ray Luzier) è stato quasi interamente concepito in pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), vittima quindi dell’impossibilità dello scambio dal vivo e di un tempo dilatato, che ha consentito però di concentrarsi maggiormente sulla scrittura e sulla sperimentazione. Ecco quindi la tracklist ufficiale del nuovo album dei Korn. Tra i 9 brani anche il singolo “Start The Healing” uscito l’11 novembre:

Korn, il nuovo singolo è “Start The Healing”

“Start The Healing” è il nome scelto da Jonathan Davis e colleghi per il primo singolo ufficiale estratto dal nuovo album “Requiem” e pubblicato ieri, giovedì 11 novembre. Un crossover di suggestioni pop e intuizioni melodiche, che non rinunciano però ai tratti taglienti che hanno permesso alla band statunitense di porsi negli anni come vera e propria icona del nu metal internazionale. Condiviso su YouTube anche il video ufficiale della canzone, diretto da Tim Saccenti che ne ha spiegato il concept in questo modo: “La nostra idea per questo video era quella di mutare quell’aspetto del DNA dei Korn che li rende così stimolanti, il loro mix di potenza grezza ed emozioni umane. Volevo trasportare lo spettatore in un viaggio emotivo, come fa la canzone, una morte e una rinascita viscerali e catartiche che, si spera, aiutino l’ascoltatore in qualunque siano le sue lotte personali. Collaborando con l’artista 3-D Anthony Ciannamea abbiamo attinto alla mitologia dei Korn ed esplorato le loro fonti di luce e oscurità per creare un incubo horror surreale”.