Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 12 novembre. LIVE

Casi Covid, decessi, vaccini: il confronto tra l’Italia e gli altri Paesi europei. I DATI

La Spagna supera il nostro Paese per la percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose, ma l’Italia fa meglio di Francia, Uk e Germania. In quest’ultimo Stato preoccupa l’aumento dei contagiati e si va verso restrizioni per i non vaccinati, così come in Austria, Bulgaria e Romania con le percentuali di vaccinati più basse.