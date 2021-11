Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 13 novembre. LIVE

Oggi No-vax e No-Green pass nuovamente in piazza in varie città per il sedicesimo sabato consecutivo. Il Viminale vieta cortei e manifestazioni nei centri storici. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Confido nel senso civico dei manifestanti, gli organizzatori seguano le modalità concordate e non ci siano pericolose forzature". Per la Confcommercio di Milano oggi ci sarà una perdita di 4 milioni. Quarta ondata: allarme in Germania e Belgio, l'Austria isola i no vax, l'Olanda va in lockdown parziale per tre settimane, è il primo paese europeo a farlo. Negli Una corte federale sospende l'obbligo di vaccino o di test per le aziende private. La decisione della Corte d'appello del Quinto Circuito, composta da un giudice nominato da Ronald Reagan e da due scelti da Donald Trump, infligge così uno schiaffo all'amministrazione Biden che ha varato la norma.

Le ultime notizie: Ecco chi sono le persone che entrano in ospedale: l'analisi

Iss: "Efficacia del vaccino giù dopo 6 mesi, fare terza dose"

In Europa "situazione molto preoccupante in 10 Paesi"

