LE TERZE DOSI – Con una circolare inviata alle Regioni, il Ministero della Salute certifica l’attuale “aumentata circolazione del virus”, e consiglia la terza dose agli over 40, “ferma restando la priorità” di immunizzare chi ancora deve completare il ciclo di vaccinazione primario. Al momento, i destinatari delle terze dosi sono gli over 60, gli over 18 con particolari fragilità, gli ospiti e il personale delle residenze per anziani e il personale sanitario

Covid, Speranza: "Bisogna correre con la terza dose di vaccino"