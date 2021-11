Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 15 novembre. LIVE

Preoccupa il nuovo aumento dei casi, con i governi che per cercare di frenare la risalita mettono in atto misure restrittive, che vanno dall'obbligo di certificazione per entrare in determinati luoghi al lockdown per i non vaccinati. Il monito dell’Oms: il Vecchio Continente è di nuovo in testa, nel mondo, per percentuali di nuovi contagi (+7%) e decessi (+10%). La situazione