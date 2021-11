Vaccino, Costa a Sky TG24: “Nei prossimi giorni terza dose ai 50enni”

Lo ha anticipato, ospite di “Start”, il sottosegretario alla Salute. “Dobbiamo affidarci ancora una volta alla scienza, ed è ragionevole pensare che ci sarà un’estensione di quella che è la platea per i quali è prevista la somministrazione della terza dose: credo che già nei prossimi giorni si estenderà ai cinquantenni, quindi gradualmente arriveremo a somministrarla”, ha poi detto ancora Condividi

“Per quanto riguarda la terza dose, ovviamente, dobbiamo attendere con fiducia e serenità quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Mi auguro che il tema non diventi di confronto o scontro politico”. Sono le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, pronunciate nel corso di “Start”, in onda su Sky TG24. “Dobbiamo affidarci ancora una volta alla scienza, ed è ragionevole pensare che ci sarà un’estensione di quella che è la platea per i quali è prevista la somministrazione della terza dose: credo che già nei prossimi giorni si estenderà ai cinquantenni, quindi gradualmente arriveremo a somministrarla”, ha poi aggiunto.

La disponibilità di vaccini per la terza dose approfondimento Vaccino Covid, cosa sapere sulla terza dose. Domande e risposte “Ancora una volta gli italiani hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e una grande disponibilità. I numeri sono positivi, c’è una grande adesione, e le farmacie con le loro 19 mila presenze sul territorio ci garantiscono anche una capillarità e quindi ci permettono anche di arrivare vicino al cittadino: da un punto di vista logistico siamo nelle condizioni di procedere rapidamente sulla terza dose”, ha poi confermato Costa, a proposito della nuova fase relativa alla campagna vaccinale anti-Covid in Italia. “Riguardo la disponibilità dei vaccini, questi ci sono, dunque siamo veramente nelle condizioni ottimali per la somministrazione di questa dose”, ha ribadito il sottosegretario. Il lockdown per i vaccinati e la revisione del Green pass Costa è poi intervenuto a proposito di altri temi, come il lockdown destinato ai non vaccinati, sul modello austriaco e sulla possibile revisione del Green pass, di cui si è discusso nelle ultime ore. “Valuteremo settimana per settimana. Credo che troppe volte guardiamo ai Paesi europei e diciamo di prendere esempio dagli altri, ma penso che per una volta dobbiamo essere orgogliosi di quello che ha fatto il nostro Paese”, ha detto. “Ricordo quando in Italia alcuni dicevano che dovevamo introdurre il tampone gratuito come la Germania, quando la stessa, un paio di giorni fa, ha invece tolto questa opportunità e non ha più previsto il tampone gratuito perché ovviamente questo è uno strumento che rallenta la vaccinazione. Allora se l’obiettivo, la strada è quella di proseguire con la campagna vaccinale dobbiamo mettere in atto strumenti che invece sensibilizzano i cittadini nei confronti della vaccinazione”, ha quindi sottolineato. Confermando come, ad oggi, “i criteri del Green pass sono questi, e sul tavolo, al momento, non c’è nessuna revisione”.