Giornata mondiale della sindrome di Down 2025: le iniziative in Italia

In occasione della Giornata Mondiale l'Associazione Italiana Persone Down (AIPD) lancia una campagna che sceglie di dare la parola ai protagonisti "per costruire un mondo migliore per loro e per tutti". Mentre CoorDown diffonde la campagna di sensibilizzazione internazionale "NO DECISION WITHOUT US”

Emanuele Campoli ha vent'anni e vive in provincia di Latina. Quello che più lo fa arrabbiare è che a scuola non ha un insegnante che lo segua con continuità. Ed è questo quindi il supporto che chiede di migliorare.

Roberta Zurlo ha 26 anni e vive in provincia di Campobasso. Quello che la fa arrabbiare è non riuscire a spostarsi autonomamente con i trasporti pubblici. Ed è questo quindi il supporto che chiede allo Stato.

Gianni Boccongelli vive a Brindisi e inizia ad avere qualche capello grigio: sarà per questo che non ci dice la sua età. Ma chiede che la sanità sia più efficiente e che per avere una visita medica si debba aspettare meno tempo. È questa la sua richiesta, per la quale sollecita maggiori supporti.

Sergio vive a Napoli e ha 38 anni. È bravo a ballare, ma non ha ancora un lavoro. Ed è proprio questo che chiede allo Stato: “Lavoro per tutti”.



Sono alcuni dei protagonisti della campagna di comunicazione che l'Associazione Italiana Persone Down (AIPD) lancia in occasione della Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down, che si celebra il 21 marzo per sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere pregiudizi e stereotipi. Una campagna che sceglie di dare la parola al maggior numero di persone, giovani e meno giovani, uomini e donne, da Nord a Sud Italia. Sono loro, le persone con sindrome di Down che frequentano le diverse sezioni dell'associazione, che fanno sentire la loro voce per declinare e tradurre in richieste concrete lo slogan della Giornata Mondiale 2025: “Improve our support systems”. “La nostra associazione è da sempre convinta che il protagonismo delle persone con sindrome di Down sia necessario e fondamentale per costruire un mondo migliore per loro e per tutti", ha spiegato Gianfranco Salbini, presidente nazionale di AIPD.

Verso il traguardo di una vita indipendente

Tutti i supporti richiesti e necessari hanno un obiettivo condiviso: l'autonomia e la vita indipendente, che per AIPD è il traguardo principale verso cui tendere. “Siamo consapevoli che non tutte le persone con sindrome di Down sono in grado di vivere da sole: per loro e per le loro famiglie sono necessari supporti che possano assicurare la migliore qualità della vita, oggi e domani. Al tempo stesso, però, siamo consapevoli che tante persone con sindrome di Down potrebbero conquistare la vita indipendente: devono però essere accompagnate e incoraggiate. Ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno, con i nostri corsi, i seminari, le attività, le pubblicazioni dedicate a questo tema”.

Un corso che si rivolge a familiari, professionisti e caregiver

In questa occasione, AIPD lancia quindi il corso online “Ali – Vita indipendente”, disponibile gratuitamente (previa registrazione) sul sito di EDSA. Il corso, nato grazie alla collaborazione tra EDSA, AIPD Potenza, Down Syndrom Czech e Trisomie 21 Luxembourg, si rivolge in particolare a familiari, professionisti e caregiver. Le cinque lezioni e i relativi test di verifica insegnano a creare percorsi educativi per giovani e adulti con sindrome di Down, utilizzando i contenuti e le metodologie offerte. Un altro strumento utile per supportare la conquista dell'autonomia sono i volumi realizzati da AIPD per la collana “Laboratori per le autonomie” delle edizioni Erickson. I 10 libri della collana insegnano, con “linguaggio facile da leggere”, le abilità fondamentali per l’autonomia a ragazzi/e e adolescenti con disabilità intellettiva grazie a materiali semplificati, esempi concreti ed esercitazioni. Alcuni di questi libri sono stati recentemente tradotti in diverse lingue e sono diffusi a livello internazionale.