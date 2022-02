1/11 Immagine tratta dal profilo Instagram @sofiajirau

Sofia Jirau è tra le 18 nuove testimonial della campagna "Love Cloud", la campagna di Victoria’s Secret che intende stravolgere i canoni della bellezza standard per proiettare il marchio in un mondo più inclusivo. È la prima modella con sindrome di Down a sfilare per il celebre marchio di intimo

L'account Instagram ufficiale di Sofia Jirau