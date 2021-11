4/9 ©Ansa

QUANDO FARANNO LA TERZA DOSE DOCENTI E FORZE ARMATE? Niente booster, almeno per il momento, per professori, forze di polizia e militari e per gli under 60, "salvo eventuali future raccomandazioni”, secondo quanto si legge ancora nella circolare del commissario all’emergenza Covid inviata alle Regioni



Terza dose vaccino Covid, Costa: verso estensione nei prossimi mesi a over 50