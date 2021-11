Vaccino Covid, Figliuolo: "Terza dose a over 60, fragili e sanitari"

Il commissario straordinario all'emergenza in una circolare inviata alle amministrazioni locali: "Scongiurare quanto sta succedendo in altri Paesi europei solo con rafforzamento campagna vaccinale". Per evitare la "pandemia dei non vaccinati" occorre completare i cicli di immunizzazione primari e andare avanti con le dosi booster. Nei prossimi mesi, probabile allargamento dell'offerta vaccinale alla fascia 5-11 anni