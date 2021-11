Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 6 novembre. LIVE

Coloro che hanno completato il ciclo con vaccini non riconosciuti da Ema ora possono ottenere il Green pass se ricevono una dose booster a mRna con Pfizer o Moderna . "Lavoreremo dalla prossima settimana per allargare la dose booster anche ad ulteriori fasce generazionali". E' quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi . Autorizzato nel Regno Unito il farmaco anti-Covid per via orale molnupiravir di Merck. Sale la preoccupazione in Germania , il ministro della Salute Spahn: "Quarta ondata accelera, terza dose per tutti". Intanto l'Austria vara la stretta: da lunedì scatta il lockdown per i non vaccinati. L'ultimo report del ministero della Salute registra 6.764 nuovi contagi a fronte di 543.414 tamponi processati (tasso di positività all'1,2%). I decessi sono 51. Aumentano le terapie intensive (+12) e i ricoveri ordinari (+79). ( MAPPE