Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 7 novembre. LIVE

La curva epidemiologica torna a salire. Obiettivo del governo è fermare la corsa del virus prima che arrivi Natale, quando aumentano le occasioni di socialità e di contagio. Si punta ad accelerare sulla terza dose e a recuperare chi ancora non è vaccinato. Non si ferma la marcia dei No Pass, tensioni a Trieste tra manifestanti e forze dell'ordine. A Milano decine di denunciati e un arresto al corteo non autorizzato. Una quarta ondata ha colpito l'Europa, in Austria da lunedì scatta il lockdown per i non immunizzati