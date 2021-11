Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 8 novembre. LIVE

Gli italiani credono nella terza dose, che traina la campagna vaccinale. Oltre 2,1 milioni quelle finora somministrate, il 35,40% della platea che può farle. Il presidente del Css e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, prevede un Natale "più sociale" di quello del 2020, dice sì alla vaccinazione ai bambini tra 5 e 11 anni, mentre esclude un lockdown dei non vaccinati. Nelle ultime 24 ore, 5.822 positivi e 26 le vittime. Tasso all'1,3%, +6 intensive. In aumento anche i ricoveri, +42. Intanto la ministra Lamorgese lancia l'allarme estremisti alle manifestazioni no Green pass. Denunce per i cortei di Milano e Trieste.