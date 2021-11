10/10 ©IPA/Fotogramma

Non esisterà la precedenza, ma esisterà il divieto di sosta sulle piste. Dove? In presenza dei dossi o nei passaggi obbligati, o in luoghi dove non vi è visibilità. È ovviamente lecito per lo sciatore fermarsi, ma la sosta dovrà avvenire ai bordi della pista. Se lo sciatore si ferma in un rifugio, ad esempio, l’attrezzatura dovrà essere posizionata al di fuori del cosiddetto "piano sciabile", in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri