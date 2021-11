Secondo l'associazione, chi l'anno scorso non è partito per raggiungere parenti, amici o per fare una vacanza, sta iniziando a programmare un viaggio con la prospettiva di festività senza restrizioni. "Sarà un Natale connotato da maggior socialità", ha detto il coordinatore del Cts Locatelli. Eppure, come spiega il ministro della Salute Speranza, il rischio di eventuali nuove misure non è scongiurato